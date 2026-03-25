Lo que presenta la agenda en Miami esta semana

Ricardo Arjona presenta su gira Lo Que el Seco no Dijo el Kaseya Center el jueves 02 de abril y viernes 03 de abril. Más información en: www.kaseyacenter.com .

Bayfront Park

Más de 200 exponentes de música electrónica se congregan en el Ultra Music Festival 2026 desde el viernes 27 de marzo hasta el domingo 29 de marzo. Más información en: www.ultramusicfestival.com.

Escena

Carnival Studio Theater

El musical Merrily We Roll Along cuenta la historia de Frank Shepard, un famoso compositor y productor cinematográfico, y de sus dos amigos más cercanos. Funciones hasta el domingo 05 de abril. Más información: www.arshtcenter.org.

Manuel Artime Theater

El miércoles 01 de abril los comediantes Marko, Luis Chataing, Led Varela y Abelardo presentan el espectáculo Esto no es broma, standup con propósito. Más información: www.ticketplate.com.

Artes Visuales

Mindy Solomon

Mindy Solomon Gallery presenta Stars in Your Eyes, la primera exposición individual de Sydnie Jimenez, una exploración de la condición humana a través de la arcilla, utilizando este medio para tender un puente entre lo mundano y lo místico. Disponible hasta el 18 de abril. Más información: www.mindysolomon.com.

Letras

Books & Books

Books & Books presenta la firma de libros y sesión de fotos con la autora Remi Cruz Parsons, con motivo del lanzamiento de su primer libro de cocina: Let’s Get Cooking. El evento se realizará el viernes 03 de abril. Más información en www.eventbrite.com.