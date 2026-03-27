viernes 27  de  marzo 2026
ESTE FIN DE SEMANA

Miami activa desvíos y fuertes medidas de seguridad por festival de música electrónica Ultra 2026

Ultra Music Festival Miami 2026: seguridad, cierres, desvíos, rutas alternas y recomendaciones para evitar tráfico

Ultra Music Festival en Miami

Ultra Music Festival en Miami

Ultra Music Festival página web
Cierre de vías y desvíos por el festival Ultra en Miami&nbsp;

Cierre de vías y desvíos por el festival Ultra en Miami 

POLICÍA DE MIAMI
Desvíos publicados por las autoridades durante el festival.&nbsp;

Desvíos publicados por las autoridades durante el festival. 

POLICIA DE MIAMI
Manuel “Manny” A. Morales, jefe del Departamento de Policía de Miami.&nbsp;

Manuel “Manny” A. Morales, jefe del Departamento de Policía de Miami. 

X MPD
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El Ultra Music Festival 2026 regresa a Bayfront Park, de Miami, del 27 al 29 de marzo, donde se esperan más de 170.000 asistentes, un amplio operativo de seguridad y desvíos de tráfico en el centro de la ciudad durante este fin de semana.

La vigésima sexta edición del Ultra Music Festival convierte nuevamente a Miami en epicentro mundial de la música electrónica durante tres días consecutivos. El evento reunirá a más de 170.000 fanáticos en Bayfront Park, consolidándose como uno de los festivales más importantes del género a nivel global.

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El cartel incluye a reconocidos DJs y productores como Joris Voorn, Martin Garrix, Afrojack, DJ Snake, Maddix, Hardwell, Artbat, Steve Angello, Sebastian Ingrosso, Alan Walker, Armin van Buuren, Amelie Lens, Carl Cox, Major Lazer y Eric Prydz, entre otros.

Manuel "Manny" A. Morales,
Manuel “Manny” A. Morales, jefe del Departamento de Policía de Miami.

Manuel “Manny” A. Morales, jefe del Departamento de Policía de Miami.

Medidas de seguridad en Ultra Miami: vigilancia, tecnología y prevención

El jefe de la Policía de Miami, Manuel “Manny” A. Morales, destacó en rueda de prensa que el operativo de seguridad se planifica durante todo el año y se ajusta tras evaluaciones posteriores a cada edición.

Según explicó, habrá una presencia reforzada de agentes uniformados y encubiertos, con especial atención a la prevención de delitos y la identificación de posibles casos de trata de personas. Asimismo, se implementará la campaña “See Something, Say Something”- si ves algo, infórmalo- para incentivar la colaboración ciudadana.

Como novedad en 2026, la policía utilizará drones de vigilancia para monitorear el tráfico en tiempo real y detectar puntos de congestión, con el objetivo de agilizar la movilidad tanto de residentes como de asistentes.

Las autoridades también confirmaron la coordinación con agencias locales, estatales y federales bajo un comando unificado, junto a los equipos de bomberos y emergencias.

Además, se reiteró que está estrictamente prohibido el uso de drones por parte del público durante el festival.

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Desvíos publicados por las autoridades durante el festival.

Desvíos publicados por las autoridades durante el festival.

Cierres y desvíos de tráfico en Biscayne Blvd por Ultra 2026

Las autoridades informaron que los cierres y desvíos entraron en vigor el jueves 26 de marzo a las 9:00 p.m. y se mantendrán hasta el lunes 30 de marzo a las 7:00 a.m.

Cambios en la circulación vial

El Departamento de Policía de Miami estableció modificaciones clave en el tránsito del downtown:

El tráfico en dirección norte por Biscayne Boulevard será desviado hacia los carriles en dirección sur a la altura de Southeast 1st Street.

Los vehículos que circulen hacia el sur por Biscayne Boulevard serán redirigidos hacia el oeste en Northeast 6th Street, con la opción de continuar hacia el sur a través de Northeast 2nd Avenue o North Miami Avenue.

Además, no se permitirá el tránsito hacia el sur en Biscayne Boulevard desde Northeast 6th Street.

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Cierre de vías y desvíos por el festival Ultra en Miami

Cierre de vías y desvíos por el festival Ultra en Miami

Acceso al Puerto de Miami

El acceso al Puerto de Miami permanecerá abierto a través de Northeast 5th Street. Sin embargo, las autoridades recomiendan utilizar el túnel del Puerto de Miami, accesible desde la I-395, para evitar congestión.

Gran congestión en Miami

Este despliegue artístico coincide con un fin de semana de alta actividad en Miami. El viernes 27 de marzo, el equipo los Miami Marlins inaugura su temporada en las Grandes Ligas Béisbol jugando como locales frente a los Colorado Rockies a las 7:10 p.m. en el loanDepot park, ubicado en 501 Marlins Way. A esto se suman conciertos en el Kaseya Center y eventos culturales en el Adrienne Arsht Center, lo que incrementa significativamente la movilidad en la ciudad.

Por ello, recomiendan a los residentes planificar sus desplazamientos con antelación, utilizar rutas alternas y considerar el uso del transporte público o servicios compartidos.

El uso de tecnología de monitoreo en tiempo real busca minimizar los llamados “cuellos de botella” y mejorar la movilidad durante el fin de semana.

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