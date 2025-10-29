miércoles 29  de  octubre 2025
LLAMADO

Demócratas de Florida piden a DeSantis declarar emergencia alimentaria ante cierre federal

Legisladores demócratas exigen acciones ejecutivas urgentes al gobernador Ron DeSantis; casi 3 millones de floridanos enfrentan la suspensión de beneficios SNAP

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Scott Heins/Getty Images/AFP
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- Legisladores demócratas de Florida instaron al gobernador Ron DeSantis a declarar un estado de emergencia por inseguridad alimentaria y a usar fondos estatales para mitigar la suspensión de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que afecta a cerca de tres millones de floridanos.

La petición surge tras el cierre del gobierno federal, iniciado el 1 de octubre, que interrumpe la ayuda alimentaria a partir del 1 de noviembre, a menos de tres días para esa fecha.

Lee además
Un cartel que alerta a los clientes sobre los beneficios de los cupones de alimentos de SNAP se exhibe en un supermercado de Brooklyn el 5 de diciembre de 2019 en la ciudad de Nueva York. 
EEUU

SNAP en pausa para noviembre: Posible freno de ayuda alimentaria en Florida y otros estados
El Programa SNAP Florida  requiere que los beneficiarios inicien el proceso de rectificación para no perder el servicio social.
ALIMENTACIÓN

Varios estados suspenderían pagos del SNAP en noviembre por falta de fondos: ¿está Florida entre ellos?

La misiva de los demócratas al gobernador DeSantis busca que el estado actúe ante lo que consideran una inminente “catástrofe humanitaria y económica”.

Llamado a la acción

La solicitud formal, firmada el 28 de octubre por todos los miembros demócratas de la Legislatura de Florida, incluyendo a la líder del Senado Lori Berman y la líder de la Cámara Fentrice Driskell, detalla un plan de cuatro puntos dirigido al gobernador DeSantis.

El plan propone declarar un estado de emergencia por inseguridad alimentaria, autorizar el uso del Fondo de Preparación y Respuesta ante Emergencias para adquirir alimentos, encargar al Departamento de Niños y Familias (DCF) la coordinación de la distribución de ayuda y solicitar al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor (FDACS) la implementación de programas universales de comidas escolares.

Los demócratas enfatizaron que la grave situación de 3 millones de ciudadanos, incluyendo más de un millón de niños y 700.000 personas mayores, justifica el uso de los poderes de emergencia del estado, amparados en el Capítulo 252 de los Estatutos de Florida.

Consideran además que el estado posee la capacidad financiera, a través de su "fondo para tiempos difíciles" de casi 5 mil millones de dólares, para abordar la crisis.

Impacto humanitario y económico

La suspensión de los beneficios SNAP representa una amenaza multifacética para Florida. Cerca de 3 millones de residentes, uno de cada ocho, dependen de este programa para sus alimentos.

Las poblaciones más vulnerables, como niños, personas mayores, individuos con discapacidades y veteranos son las más afectadas.

La pérdida directa de fondos federales supera los 560 millones de dólares mensuales, lo que, por el efecto multiplicador económico, se traduce en un impacto negativo de aproximadamente 841.5 millones de dólares para la economía local del estado.

Los bancos de alimentos, que ya operan al límite de su capacidad, enfrentan una demanda insostenible que no están equipados para manejar.

Líderes de organizaciones como Feeding Tampa Bay, Second Harvest of Central Florida y Feeding South Florida han expresado su preocupación por el "miedo y pánico" entre los residentes y la "avalancha de personas hambrientas" que anticipan.

Hasta el momento, el gobernador DeSantis no ha respondido públicamente a la carta de los demócratas.

Algunos estados, como Nueva York y Virginia, utilizan fondos propios para mantener los beneficios SNAP a pesar de la falta de reembolso federal.

Temas
Te puede interesar

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

El mayor sindicato de empleados federales exige a los demócratas el cese del secuestro presupuestario

Gobierno de Trump insta a demócratas a dejar de apoyar a inmigrantes irregulares tras ataque a agentes del ICE

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se ve un árbol caído en Santa Catalina, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.
TRAGEDIA

Declaran a Jamaica como "zona catastrófica" tras el impacto de 'Melissa'

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
Tensiones con EEUU

Petro se anticipa a informe de la ONU y minimiza crecimiento de narcocultivos: "Solo aumentaron un 3%"

Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.  
TRAGEDIA

El peligroso huracán Melissa toca tierra en Cuba, provocando destrozos e inundaciones

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
Tenis

Sinner cree imposible alcanzar el ranking número 1 este 2025

Te puede interesar

Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
LLAMADO

Demócratas de Florida piden a DeSantis declarar emergencia alimentaria ante cierre federal

Un robot con inteligencia artificial fabricado por la tecnológica Nvidia.
tecnología

Nvidia: la primera empresa del mundo en superar los $5 billones de capitalización bursátil

 El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.
Narcotráfico

Senador asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"

Imagen referencial.
ALIVIO AL CALOR

Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas