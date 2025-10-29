Reyes de España honran memoria de víctimas de la dana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y los reyes Felipe VI y Letizia; durante el homenaje a las víctimas de la dana, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, a 29 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).

VALENCIA.- El rey Felipe VI trasladó el cariño de toda España a los familiares de las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. Esto ocurrió en su discurso en el funeral de Estado por los 237 fallecidos en la dana (229 en Valencia, siete en Cuenca y Albacete y otra en Málaga), al que ha acudido junto a la reina Letizia.

"La Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros", subrayó en el acto que ha finalizado con una ofrenda floral y un minuto de silencio.

Durante esta ofrenda floral, que ha realizado el Rey junto a dos familiares de víctimas, varios de los asistentes que perdieron a un ser querido en la dana han levantado sus retratos en señal de recuerdo.

"En aquella fatídica fecha, una terrible dana nos golpeó con fuerza en Andalucía, Castilla-La Mancha y, especialmente, en Valencia; y dejó tras de sí, además de una destrucción desoladora y decenas de miles de damnificados, un inmenso dolor que todavía sentimos y seguiremos sintiendo", aseveró.

El monarca hizo hincapié en que mantener vivo el recuerdo de las víctimas de la tragedia, destacando que sus nombres e historias forman parte de un hecho que es importante preservar.

En este punto, afirmó que intentó ponerse en el lugar de las víctimas e imaginar qué les podría decir; sin embargo, reconoció que no existen las palabras perfectas.

Los monarcas, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvieron un encuentro previo con algunos familiares y, aunque no estaba anunciado, al finalizar la ceremonia los Reyes se han quedado de nuevo hablando con varios de los familiares asistentes.

"Deseamos que no vuelva a occurir"

Por otra parte, el Rey fue enfático en la necesidad de analizar las causas de la tragedia, con el propósito de extraer aprendizajes que permitan enfrentar otras catástrofes en el futuro de una forma que permita evitar o minimizar sus peores consecuencias.

"Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita", reivindicó.

Para terminar, el monarca envió un abrazo 'lleno de cariño, respeto y deseo de consuelo' a las víctimas y sus familiares.

FUENTE: EUROPA PRESS