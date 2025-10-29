miércoles 29  de  octubre 2025
REALEZA

Reyes de España honran memoria de víctimas de la dana

Los monarcas, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistieron al funeral de Estado para honrar a las victimas de la dana que azotó España en 2024

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y los reyes Felipe VI y Letizia; durante el homenaje a las víctimas de la dana, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, a 29 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).&nbsp;

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y los reyes Felipe VI y Letizia; durante el homenaje a las víctimas de la dana, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, a 29 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). 

Europa Press / Rober Solsona

VALENCIA.- El rey Felipe VI trasladó el cariño de toda España a los familiares de las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. Esto ocurrió en su discurso en el funeral de Estado por los 237 fallecidos en la dana (229 en Valencia, siete en Cuenca y Albacete y otra en Málaga), al que ha acudido junto a la reina Letizia.

"La Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros", subrayó en el acto que ha finalizado con una ofrenda floral y un minuto de silencio.

Lee además
El Museo del Romanticismo acoge la muestra Retratadas. Estudios de mujeres sobre la cultura fotográfica del siglo XIX
MUSEOS

Museo del Romanticismo explora fotografía femenina del siglo XIX
 Kim Kardashian asiste a los Premios Emmy de Artes Creativas 2019 el 14 de septiembre de 2019 en Los Ángeles, California. 
CELEBRIDADES

Kim Kardashian habla sobre diagnóstico de aneurisma cerebral

Durante esta ofrenda floral, que ha realizado el Rey junto a dos familiares de víctimas, varios de los asistentes que perdieron a un ser querido en la dana han levantado sus retratos en señal de recuerdo.

"En aquella fatídica fecha, una terrible dana nos golpeó con fuerza en Andalucía, Castilla-La Mancha y, especialmente, en Valencia; y dejó tras de sí, además de una destrucción desoladora y decenas de miles de damnificados, un inmenso dolor que todavía sentimos y seguiremos sintiendo", aseveró.

El monarca hizo hincapié en que mantener vivo el recuerdo de las víctimas de la tragedia, destacando que sus nombres e historias forman parte de un hecho que es importante preservar.

En este punto, afirmó que intentó ponerse en el lugar de las víctimas e imaginar qué les podría decir; sin embargo, reconoció que no existen las palabras perfectas.

Los monarcas, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvieron un encuentro previo con algunos familiares y, aunque no estaba anunciado, al finalizar la ceremonia los Reyes se han quedado de nuevo hablando con varios de los familiares asistentes.

"Deseamos que no vuelva a occurir"

Por otra parte, el Rey fue enfático en la necesidad de analizar las causas de la tragedia, con el propósito de extraer aprendizajes que permitan enfrentar otras catástrofes en el futuro de una forma que permita evitar o minimizar sus peores consecuencias.

"Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita", reivindicó.

Para terminar, el monarca envió un abrazo 'lleno de cariño, respeto y deseo de consuelo' a las víctimas y sus familiares.

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

Cazzu lamenta que Christian Nodal no tenga contacto con Inti

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Hombres detenidos por robo en el Louvre reconocieron parcialmente los hechos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
ALIVIO AL CALOR

Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas

Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

 El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.
Narcotráfico

Senador asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"

Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.  
TRAGEDIA

El peligroso huracán Melissa toca tierra en Cuba, provocando destrozos e inundaciones

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
Tensiones con EEUU

Petro se anticipa a informe de la ONU y minimiza crecimiento de narcocultivos: "Solo aumentaron un 3%"

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
FUERTES MEDIDAS

DeSantis impone veto a visas H-1B en universidades y recorta $43 millones a programas DEI

Por DANIEL CASTROPÉ
El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell 
BANCO CENTRAL DE EEUU

Control de la inflación fuerza a la Reserva Federal a un segundo recorte en 2025

Fachada principal de City Hall de Miami Beach, sede del proceso electoral en curso.
ELECCIONES

Baja afluencia y calma en los centros de votación anticipada en Miami Beach

Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y los reyes Felipe VI y Letizia; durante el homenaje a las víctimas de la dana, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, a 29 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). 
REALEZA

Reyes de España honran memoria de víctimas de la dana