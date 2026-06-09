martes 9  de  junio 2026
ACCIONES FEDERALES

Departamento de Justicia impulsa procesos para revocar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas

Las acciones fueron presentadas en tribunales federales contra ciudadanos originarios de Cuba, Colombia, México, República Dominicana y otras naciones. El gobierno sostiene que los beneficiarios habrían obtenido la naturalización ocultando información relevante o incumpliendo requisitos establecidos por la ley

Los expedientes involucran a ciudadanos nacidos en Cuba, Colombia, México, República Dominicana, Haití, Jamaica, India, Somalia, China, Filipinas, Trinidad y Tobago, Congo y la antigua Yugoslavia.

Los expedientes involucran a ciudadanos nacidos en Cuba, Colombia, México, República Dominicana, Haití, Jamaica, India, Somalia, China, Filipinas, Trinidad y Tobago, Congo y la antigua Yugoslavia.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció la presentación de una serie de procesos destinados a revocar la ciudadanía estadounidense de 17 personas naturalizadas, a quienes señala por presuntas irregularidades relacionadas con la obtención de ese beneficio migratorio.

Según la entidad, los casos fueron presentados en distintos tribunales del país y forman parte de una ofensiva dirigida a revisar situaciones en las que la ciudadanía pudo haber sido obtenida mediante fraude u omisión de información relevante.

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Los expedientes involucran a ciudadanos nacidos en Cuba, Colombia, México, República Dominicana, Haití, Jamaica, India, Somalia, China, Filipinas, Trinidad y Tobago, Congo y la antigua Yugoslavia.

Las acusaciones incluyen señalamientos relacionados con agresiones sexuales, narcotráfico y fraude financiero, entre otros delitos. El gobierno sostiene que esos antecedentes pudieron afectar la elegibilidad de los involucrados para acceder a ese beneficio migratorio.

El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que la administración mantendrá una política estricta frente a cualquier intento de obtener la ciudadanía mediante engaños o declaraciones falsas.

“La ciudadanía estadounidense es un privilegio reservado para quienes cumplen con los requisitos establecidos por la ley”, expresó Blanche al anunciar la medida.

Aunque representan una fracción reducida frente al número total de personas que adquieren la ciudadanía cada año, los procesos de desnaturalización pueden activarse cuando las autoridades consideran que existió fraude, ocultamiento de antecedentes o falsedad durante el procedimiento de naturalización. En tales circunstancias, un juez federal puede ordenar la cancelación del certificado correspondiente.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DOH) indicó que continuará colaborando con Justicia en la identificación y procesamiento de casos relacionados con fraude migratorio y posibles violaciones a las leyes de naturalización.

Entre las personas señaladas figuran las cubanas Leidys Delmas García y Milagros Marileisis Acosta Torres; los colombianos Fernando Cristancho y Andrea Marroquín; los mexicanos Armando Mendoza y María Lourdes Montoya; el dominicano Federico Michel Fermín; el haitiano Jean Claude Alfred; Tahir Lekaj, originario de la antigua Yugoslavia; los jamaicanos Talman Harris y Rodger George Gurdon; Neeraj Sharma, de India; Abdikadir Ali Kadiye, de Somalia; Victor San Shing Kwok, de China; Louise Hunkporti, del Congo; Ronnie Price, de Trinidad y Tobago; y Jheromell Obejera Arcilla, de Filipinas.

El DOJ precisó que las acusaciones corresponden a alegaciones presentadas ante los tribunales y que cualquier determinación sobre la responsabilidad de los señalados deberá surgir del proceso judicial correspondiente.

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