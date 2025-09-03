Floridano admite que produjo pornografía infantil y podría pasar 30 años en prisión

MIAMI. - Un residente de Tallahassee, Ryan Isbell, de 36 años, se declaró culpable en un tribunal federal por el delito de producción de pornografía infantil.

La confesión se produjo en una audiencia donde la fiscalía presentó evidencia de la grabación de la explotación de una víctima menor de edad.

Historial de reincidencia

La investigación contra Isbell comenzó en septiembre de 2020, cuando el Departamento de Policía de Tallahassee recibió dos notificaciones del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

Las alertas señalaban que desde dos cuentas de redes sociales, supuestamente propiedad de Isbell, se compartía material de abuso sexual infantil.

En un primer registro a su domicilio, las autoridades confiscaron videos e imágenes de su computadora, lo que condujo a su arresto por cinco cargos de transmisión y cinco de posesión de pornografía infantil.

Según los registros, Isbell obtuvo su libertad al día siguiente tras pagar una fianza de 5.000 dólares.

Sin embargo, menos de tres semanas después, una nueva alerta sobre el mismo comportamiento del implicado reactivó la investigación.

En un segundo allanamiento, las autoridades encontraron 71 archivos adicionales de pornografía infantil, evidencia del uso de navegadores para acceder a la ‘dark web’ o web profunda y la presencia de una menor de 17 años en su casa.

De la posesión a la producción

Los documentos judiciales revelaron que durante la ejecución de una orden de arresto en 2020, la policía encontró a una víctima menor que había sido presuntamente explotada por Isbell.

Un análisis de su computadora y teléfono celular confirmó que la explotación fue grabada, según las investigaciones, lo que elevó el caso de simple posesión a producción de material de abuso infantil y lo trasladó a la jurisdicción federal.

Ahora, Isbell enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 15 años de prisión y podría recibir una condena de hasta 30 años, además de supervisión de por vida después de su liberación.

La sentencia se dictará el próximo 6 de noviembre, en un caso que comenzó hace cinco años con alertas de una organización de protección a la infancia.

Nuevo fiscal asume el caso

El anuncio de la declaración de culpabilidad fue realizado por John P. Heekin, quien asumió como fiscal federal para el Distrito Norte de Florida en junio, tras su nombramiento presidencial.

Este caso resalta la colaboración entre las autoridades locales, estatales y federales en la persecución de delitos contra menores y el uso de tecnología para rastrear a quienes cometen estos crímenes en línea.

Isbell aún enfrenta docenas de cargos adicionales, lo que sugiere un proceso legal más amplio.