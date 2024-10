DeSantis apoya a médicos opuestos a Enmienda 4

“¿Por qué no están hablando de las consecuencias de esta enmienda a la Constitución? Creo que es porque saben que, si la gente se entera, no le gustaría la propuesta. Sin embargo, muchas personas ya han descubierto lo que hay detrás de ella”.

DeSantis alertó a los floridanos sobre la importancia de cualquier cambio constitucional. “Cuando se trata de modificar la Constitución, la respuesta inicial debería ser siempre no. Quienes lo proponen deben justificar por qué debería agregarse. A diferencia de una ley, que puede cambiarse si no funciona, las enmiendas son permanentes. La probabilidad de enmendar algo una vez que está en la Constitución es casi nula. Debemos estar atentos y analizar cuidadosamente lo que intentan hacer en el Estado. Si no estás convencido, lo mejor es votar no”.

Según DeSantis, “si la Enmienda 4 se aprueba, se eliminaría el consentimiento legal de los padres para autorizar el aborto en sus hijas. Astutamente, cambiaron la palabra 'consentimiento' por 'notificación'. Sin embargo, notificar no equivale a consentir, ya que podrían enviar una postal notificando que tu hija tuvo un aborto, cumpliendo con el trámite legal”.

El gobernador también explicó que, actualmente, todos los abortos en Florida y en otros muchos estados deben realizarse bajo supervisión médica. “Sin embargo, ellos proponen que la interrupción del embarazo pueda ser realizada por 'proveedores de servicios médicos'. ¿Qué significa eso? No lo sé, pero podría permitir que clínicas realicen abortos sin la supervisión de un médico licenciado, lo cual plantea muchas preguntas”.

Por su parte, la doctora Cristina Peña, que habló en el evento en calidad de ginecoobstetra, advirtió que aprobar esta enmienda incrementaría los riesgos para las mujeres. “En Michigan, donde se aprobó una ley similar, el Departamento de Salud no puede inspeccionar las clínicas para verificar la seguridad de sus prácticas”.

Peña también desmintió afirmaciones aparecidas en los medios donde aseguran que algunas mujeres en Florida no han podido abortar aun cuando su vida estaba en riesgo. “Eso es falso. Sería negligencia médica. La vida de la madre siempre es prioritaria. La ley actual de Florida permite el aborto más allá de las seis semanas en casos de violación, incesto o tráfico humano o cuando la vida de la madre corre peligro”.

“Quienes impulsan la enmienda están tratando de salvar su negocio; nosotros estamos tratando de salvar vidas”, sentenció la doctora Peña.

Médicos de Florida Contra la Enmienda 4 es una coalición de más de 700 profesionales de la salud en casi 100 ciudades del estado, que temen que la enmienda empeore la atención médica y socave la capacidad de los médicos para cuidar a mujeres y niñas al permitir el aborto en cualquier etapa del embarazo, sin las regulaciones actuales de salud y seguridad.

La semana pasada, Floridians Protecting Freedom, grupo a favor del derecho al aborto en Florida, demandó a funcionarios estatales por ordenar a las estaciones de televisión suspender la transmisión de un anuncio por considerarlo falso.

Los demandantes sostienen que la acción del Estado forma parte de una campaña para atacar la Enmienda 4 “utilizando recursos públicos para promover la interpretación preferida del Estado sobre sus leyes antiaborto”.

Los votantes de Florida decidirán si aprueban o rechazan la Enmienda 4 incluida en la boleta de las elecciones generales del próximo 5 de noviembre.

