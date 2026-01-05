Operación militar de EEUU en Venezuela mostró "precisión, rapidez, tecnología y control político"

Fotos de la captura de Nicolás Maduro y el seguimiento desde Florida por parte del Presidente Donald J. Trump y su equipo.

MIAMI.- La Operación Resolución Absoluta realizada por las fuerzas militares de Estados Unidos para la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, se caracterizó "por la velocidad y coherencia del esfuerzo", señala el comandante Jesús Romero, exoficial de inteligencia naval de EEUU en entrevista con el DIARIO LAS AMÉRICAS.

"En pocos meses se articuló todo el peso del Gobierno Federal, bajo el liderazgo directo del Ejecutivo y autoridades del Título 50, i ntegrando capacidades militares, de inteligencia y de aplicación de la ley", destacó el experto.

Romero explica que, dentro de las estrategias de defensa de la Administración del presidente Donald Trump, se diseñó y activó la Fuerza de Tarea Lanza del Sur.

Agregó que se concretó "una operación de alta precisión, apoyada por tecnología de punta por mar y aire, en coordinación estrecha con agencias de inteligencia y de ley y orden. El resultado es contundente: en menos de cinco horas de operaciones, se logró capturar al exjefe máximo del Cartel de los Soles, mediante una operación quirúrgica, sin pérdidas humanas y sin la pérdida de ninguna plataforma militar de los Estados Unidos".

A juicio del comandante, con la efectividad de la operación se evidenció "un enfoque claro con precisión, rapidez, superioridad tecnológica y control político", el cual tuvo como objetivo "desarticular estructuras criminales estratégicas sin escalar a un conflicto abierto".

Otro aspecto destacado por el experto es que, desde el marco estratégico de la administración Trump y considerando el corto tiempo desde su regreso al poder en 2025, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua fueron clasificados formalmente como una amenaza directa a la seguridad de los EEUU.

Esfuerzo de inteligencia

Por otra parte, el comandante Jesús Romero sostiene que es altamente probable que, como parte del esfuerzo sostenido de desarrollo de inteligencia, "se haya logrado penetrar al menos uno de los anillos de seguridad o de confianza que rodeaban a Nicolás Maduro. Este patrón no es nuevo. Se ha observado en múltiples operaciones de alta precisión, donde el éxito no depende exclusivamente de la fuerza empleada, sino de la calidad de la inteligencia humana, la identificación de fracturas internas y la explotación de vulnerabilidades dentro del círculo cercano del objetivo".

Indica también que no resulta difícil comprender cómo una operación respaldada por capacidades avanzadas de fuerzas especiales, combinadas con superioridad tecnológica, sorpresa y sincronización, "pudo vulnerar la seguridad de uno de los líderes más protegidos del mundo, sin necesidad de recurrir a un uso masivo de la fuerza. En este tipo de escenarios, la clave no es la cantidad de violencia aplicada, sino la precisión, la anticipación y el control integral del entorno operativo. Cuando estos factores convergen, incluso los sistemas de seguridad más robustos y cerrados pueden ser superados".

El militar señala que, a partir de la observación de la campaña militar estadounidense, es evidente que fue liderada por fuerzas especiales, integradas "dentro de un esfuerzo interagencial más amplio".

Agrega: "Durante la noche de la operación que culminó con la captura de Maduro, se pudo observar claramente la presencia de helicópteros estadounidenses asociados a operaciones de fuerzas especiales. Esto sugiere, de manera razonable, que un elemento de acción directa pudo haber sido ejecutado por unidades de fuerzas especiales, en una misión de búsqueda y captura cuidadosamente planificada".

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, señaló este lunes 5 de enero que cerca de 200 militares estadounidenses ingresaron a Caracas como parte de la operación para capturar a Nicolás Maduro.

"Esta operación se planificó y ejecutó por los mejores de los mejores de las fuerzas especiales. El mensaje que les dejaron: ustedes pueden ser los próximos", subraya Jesús Romero.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS