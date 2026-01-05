martes 6  de  enero 2026
ENTREVISTA

Operación militar de EEUU en Venezuela mostró "precisión, rapidez, tecnología y control político"

Jesús Romero destaca que la operación de EEUU para capturar a Maduro desarticuló estructuras criminales "sin escalar a un conflicto abierto"

Fotos de la captura de Nicolás Maduro y el seguimiento desde Florida por parte del Presidente Donald J. Trump y su equipo.&nbsp;

Fotos de la captura de Nicolás Maduro y el seguimiento desde Florida por parte del Presidente Donald J. Trump y su equipo. 

Collage/ Presidente Donald J. Trump/Truth Social
Por Graciana Álvarez

MIAMI.- La Operación Resolución Absoluta realizada por las fuerzas militares de Estados Unidos para la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, se caracterizó "por la velocidad y coherencia del esfuerzo", señala el comandante Jesús Romero, exoficial de inteligencia naval de EEUU en entrevista con el DIARIO LAS AMÉRICAS.

"En pocos meses se articuló todo el peso del Gobierno Federal, bajo el liderazgo directo del Ejecutivo y autoridades del Título 50, integrando capacidades militares, de inteligencia y de aplicación de la ley", destacó el experto.

Lee además
Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Hijo de Maduro brinda su "apoyo incondicional" a Delcy Rodríguez
Nicolás Maduro fue llevado al tribunal federal de EEUU, donde hubo fuerte presencia del personal de seguridad 
NARCOTRÁFICO

Nicolás Maduro enfrenta en EEUU cargos que lo condenan a cadena perpetua

Romero explica que, dentro de las estrategias de defensa de la Administración del presidente Donald Trump, se diseñó y activó la Fuerza de Tarea Lanza del Sur.

Agregó que se concretó "una operación de alta precisión, apoyada por tecnología de punta por mar y aire, en coordinación estrecha con agencias de inteligencia y de ley y orden. El resultado es contundente: en menos de cinco horas de operaciones, se logró capturar al exjefe máximo del Cartel de los Soles, mediante una operación quirúrgica, sin pérdidas humanas y sin la pérdida de ninguna plataforma militar de los Estados Unidos".

A juicio del comandante, con la efectividad de la operación se evidenció "un enfoque claro con precisión, rapidez, superioridad tecnológica y control político", el cual tuvo como objetivo "desarticular estructuras criminales estratégicas sin escalar a un conflicto abierto".

Otro aspecto destacado por el experto es que, desde el marco estratégico de la administración Trump y considerando el corto tiempo desde su regreso al poder en 2025, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua fueron clasificados formalmente como una amenaza directa a la seguridad de los EEUU.

Esfuerzo de inteligencia

Por otra parte, el comandante Jesús Romero sostiene que es altamente probable que, como parte del esfuerzo sostenido de desarrollo de inteligencia, "se haya logrado penetrar al menos uno de los anillos de seguridad o de confianza que rodeaban a Nicolás Maduro. Este patrón no es nuevo. Se ha observado en múltiples operaciones de alta precisión, donde el éxito no depende exclusivamente de la fuerza empleada, sino de la calidad de la inteligencia humana, la identificación de fracturas internas y la explotación de vulnerabilidades dentro del círculo cercano del objetivo".

Indica también que no resulta difícil comprender cómo una operación respaldada por capacidades avanzadas de fuerzas especiales, combinadas con superioridad tecnológica, sorpresa y sincronización, "pudo vulnerar la seguridad de uno de los líderes más protegidos del mundo, sin necesidad de recurrir a un uso masivo de la fuerza. En este tipo de escenarios, la clave no es la cantidad de violencia aplicada, sino la precisión, la anticipación y el control integral del entorno operativo. Cuando estos factores convergen, incluso los sistemas de seguridad más robustos y cerrados pueden ser superados".

El militar señala que, a partir de la observación de la campaña militar estadounidense, es evidente que fue liderada por fuerzas especiales, integradas "dentro de un esfuerzo interagencial más amplio".

Agrega: "Durante la noche de la operación que culminó con la captura de Maduro, se pudo observar claramente la presencia de helicópteros estadounidenses asociados a operaciones de fuerzas especiales. Esto sugiere, de manera razonable, que un elemento de acción directa pudo haber sido ejecutado por unidades de fuerzas especiales, en una misión de búsqueda y captura cuidadosamente planificada".

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, señaló este lunes 5 de enero que cerca de 200 militares estadounidenses ingresaron a Caracas como parte de la operación para capturar a Nicolás Maduro.

"Esta operación se planificó y ejecutó por los mejores de los mejores de las fuerzas especiales. El mensaje que les dejaron: ustedes pueden ser los próximos", subraya Jesús Romero.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS

Temas
Te puede interesar

Pentágono: Cerca de 200 soldados entraron en Caracas para capturar a Maduro

Del poder a la pequeñez de una celda

La otredad: de la diferencia ideológica a la amenaza existencial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de los daños provocados en la residencia del vicepresidente de Estados Unidos JD Vance en Cincinnati, Ohio. 
SUCESOS

Hombre armado con martillo ataca vivienda vinculada al vicepresidente JD Vance

 Actividad militar y hombres con armas largas cerca del Palacio de Miraflores, el lunes 5 de enero, alrededor de las 7:30pm.  video
VENEZUELA

Reportan disparos y actividad militar cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas

María Corina Machado en entrevista exclusiva en Fox News. video
DECLARACIONES

María Corina Machado ofrece entrevista exclusiva a Fox News

Tua Tagovailoa, quarterback de los Dolphins de Miami, habla con un compañero de equipo en la banca durante la segunda mitad del juego de la NFL contra los Titans de Tennessee, el lunes 30 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida.
Fútbol Americano

Tua Tagovailoa abre la puerta a salir de Miami tras una temporada turbulenta

El portero de Canadá, Dayne St. Clair, les da indicaciones a sus compañeros durante un partido amistoso, el 13 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami ficha al mejor arquero de la MLS en la temporada pasada

Te puede interesar

María Corina Machado en entrevista exclusiva en Fox News. video
DECLARACIONES

María Corina Machado ofrece entrevista exclusiva a Fox News

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Actividad militar y hombres con armas largas cerca del Palacio de Miraflores, el lunes 5 de enero, alrededor de las 7:30pm.  video
VENEZUELA

Reportan disparos y actividad militar cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas

Fotos de la captura de Nicolás Maduro y el seguimiento desde Florida por parte del Presidente Donald J. Trump y su equipo. 
ENTREVISTA

Operación militar de EEUU en Venezuela mostró "precisión, rapidez, tecnología y control político"

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.
LA BOLSA

El Dow Jones cierra con récord en Wall Street tras operación en Venezuela

Los sospechosos fueron identificados como Kevieon Smith, Omarion Phillips y Jamar McKay.
ROBO

Violento asalto en Miami termina con tres detenidos y cadena de oro recuperada