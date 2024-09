DeSantis intensifica lucha contra enmiendas sobre aborto y marihuana, exige compromiso a republicanos

"Es insostenible quedarse sentado aquí y dejar que George Soros presente enmiendas en nuestro estado y no estar dispuesto a ponerse de pie y decir que no. No bajo nuestra supervisión. Eso es lo mínimo que pueden hacer los republicanos", declaró DeSantis, para quien estas reformas constitucionales serían una estrategia de la “izquierda radical” financiada por el multimillonario.

"Si Soros llega y presenta estas enmiendas y tiene éxito, habrá más grupos de izquierda que decidan hacerlo. Así que, después de tres o cuatro ciclos electorales, terminarás siendo California por la puerta trasera. ¿Alguien piensa que eso es bueno para el estado de Florida?", dijo y se preguntó el titular de Tallahassee.

Aunque los partidarios de la Enmienda 4 han negado cualquier vínculo con Soros, DeSantis ha mantenido su acusación. El aborto está prohibido después de seis semanas de embarazo en Florida, con excepciones en caso de violación, incesto, trata de personas o para salvar la vida de la madre.

Soros, de 93 años, nacido en Hungría, es un sobreviviente del Holocausto, multimillonario financiero y gran donante de causas liberales en Estados Unidos.

La campaña presidencial de la demócrata Kamala Harris intensificó su esfuerzo en Florida la semana pasada, con un fuerte énfasis en la protección del acceso al aborto. A través de una serie de eventos, encabezados por representantes de la campaña y simpatizantes, Harris busca ganar terreno en un estado que parece favorable para los republicanos.

Enmienda 3

El gobernador también arremetió contra la Enmienda 3, que describió como “la creación de un cártel corporativo de la marihuana” y bajo el argumento de que su aprobación tendría consecuencias negativas para la salud pública y la seguridad.

DeSantis exigió un compromiso firme de los republicanos electos para oponerse a ambas enmiendas, criticando a aquellos que no han tomado una postura pública al respecto.

“Es importante que todos nuestros líderes políticos se pongan de pie y se hagan notar. Ahora mismo. Hay gente que, como los vientos políticos, corre y se esconde cuando los vientos están en contra. Eso no es liderazgo, no es lo que hará que este estado sea grandioso”, dijo DeSantis. “Hay que ponerse de pie incluso cuando no es fácil, incluso cuando te están dando flechazos, ponerte de pie y hacer lo correcto”.

Para subrayar su compromiso, DeSantis anunció que destinará parte de los fondos de su campaña a la lucha contra la Enmienda 4.

"Todos nuestros representantes electos deben decir cuál es su postura al respecto. Y obviamente sería un 'no'. Todas estas personas que se han postulado [a cargos públicos] lo han hecho diciendo que están a favor de la vida, ¿no es así? Y ahora tenemos una enmienda que es la más extrema en la dirección opuesta a la que se puede ir, y algunos no dicen nada o no se ofrecen a ayudarnos a derrotar esto", aseveró.

Clasificación de apoyo

El gobernador incluso llegó a dividir a los senadores y representantes republicanos de Florida en tres categorías: aquellos que se oponen públicamente a la Enmienda 4 y la apoyan económicamente, los que se oponen públicamente pero no han contribuido económicamente y otros que no han tomado una postura clara.

Entre los que se han mostrado su rechazo con respaldo económico, DeSantis mencionó a los congresistas federales Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez del condado de Miami-Dade. También se refirió a la congresista María Elvira Salazar como parte del grupo de oposición a la enmienda, sin apoyo financiero al menos por ahora.

La batalla por las enmiendas se perfila como un tema central en las próximas elecciones en Florida. Una encuesta reciente de Emerson College Polling/The Hill reveló que la Enmienda 4 cuenta con el apoyo del 55% de los votantes, mientras que la Enmienda 3 tiene un apoyo aún mayor, del 64%. Ambas requieren del 60% de votación para ser aprobadas.

El discurso de DeSantis dejaría claro que está dispuesto a convertir la oposición a estas enmiendas en una prioridad política, movilizando a la base republicana y desafiando a sus oponentes dentro y fuera del partido.