DeSantis: “La presidencia no es para alguien que está cerca de los 80 años”

En una entrevista con Jake Tapper de CNN en “State of the Union”, DeSantis dijo: “Creo que eso es algo que se ha demostrado con Joe Biden. El ‘padre tiempo’ está invicto. Donald Trump no está exento de nada de eso”.

El precandidato presidencial republicano señaló que Trump sería mayor que Biden al inicio de su mandato si ganara las elecciones de 2024 y que él está en “la flor de su vida” y puede ofrecer “grandes resultados” al país.

La edad

La edad ha sido un tema recurrente en la carrera presidencial de 2024. Trump ha atacado a Biden en sus discursos de campaña, poniendo en duda su capacidad mental para el cargo, pero también ha “cometido errores” y “confusiones verbales”, según la campaña de DeSantis.

Por tanto, la campaña del gobernador ha aprovechado esta situación. Es así como el mes pasado lanzó lo que ha llamado un ‘rastreador de accidentes’ para las ‘meteduras de pata’ de Trump, que resalta aparentes equivocaciones, como cuando Trump pareció confundir a Biden con el expresidente Barack Obama.

DeSantis también dijo que Trump no es “el mismo tipo” que era cuando se postuló para presidente por primera vez y que los demócratas lo atacarían duramente si logra la nominación republicana.

“Verás tierra arrasada. Verán todas estas cosas sacadas del pasado”, dijo. "Todas las elecciones terminarán siendo un referéndum sobre Donald Trump, y Biden podrá pasar el rato en el sótano, y creo que podrá salirse con la suya otra vez".

A pesar de su descenso en las encuestas, DeSantis ha mantenido un ritmo intenso en la campaña electoral, con ocho eventos públicos en los últimos dos días y una gira por Iowa el domingo.

“Cumpliré dos mandatos, obtendré grandes resultados y haré que el país vuelva a moverse. Eso es lo que los votantes republicanos quieren ver”, aseguró DeSantis.

FUENTE: CNN