lunes 12  de  enero 2026
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, gestiona una enmienda constitucional para 2026 que elimine o reduzca la carga fiscal sobre las viviendas principales

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.

AFP
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, propuso la convocatoria de una sesión legislativa especial para la primavera de este año, con el fin de redactar una enmienda constitucional que reduzca o elimine el impuesto a la propiedad sobre las viviendas principales.

El jefe del Ejecutivo estatal fundamentó la convocatoria extraordinaria en la necesidad de otorgar un alivio financiero directo a los residentes permanentes ante la escalada de los valores inmobiliarios y para evitar que el debate se diluya en la complejidad de la sesión ordinaria próxima a iniciar.

Lee además
Imagen referencial. 
ALERTA

Hospitales del sur de Florida enfrentan saturación por incremento en casos de gripe
Escasez de la leche de fórmula para bebés.
ATENCIÓN MAMÁ

Florida detecta contaminantes en fórmulas infantiles y amplía opciones de asistencia nutricional para familias necesitadas

"Alquiler perpetuo"

La iniciativa de DeSantis responde a una realidad económica preocupante: el valor de las propiedades en Florida experimentó un incremento elevado desde 2019, de acuerdo con cifras oficiales.

El gobernador sostuvo que los ciudadanos no poseen realmente sus hogares si deben pagar tributos altos de por vida, un concepto que describe como un "alquiler perpetuo" al gobierno.

Esta propuesta busca beneficiar de forma exclusiva a quienes residen todo el año en el estado, lo que deja fuera de los beneficios a los inversionistas extranjeros y a los dueños de propiedades de alquiler vacacional.

Impuesto sobre la renta

El contexto fiscal de Florida añade una capa de complejidad al debate. Al ser uno de los pocos estados en la nación que carece de un impuesto estatal sobre la renta, los gobiernos locales dependen casi de manera absoluta de los tributos a la propiedad para sostener sus presupuestos.

Actualmente, esta recaudación genera aproximadamente 55.000 millones de dólares anuales que financian servicios críticos como escuelas públicas, estaciones de bomberos y departamentos de policía.

La eliminación de esta fuente de ingresos obligaría a una reconfiguración total del sistema de financiamiento estatal o a un aumento drástico en otros impuestos, como el de las ventas.

Tensiones

La propuesta de una sesión especial también expone una división dentro del Partido Republicano. Mientras DeSantis prioriza la rebaja al impuesto a la propiedad, el presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, planteó una reducción del impuesto estatal a las ventas (del 6% al 5.25%).

No obstante, el gobernador desestimó esta posibilidad con el argumento de que una rebaja en las ventas beneficia principalmente a los turistas, mientras que su plan de propiedad impacta directamente en el bolsillo del contribuyente local.

Camino hacia las urnas

Para que esta medida se convierta en realidad, el Congreso debe redactar una enmienda que requiere el aval de tres quintas partes de ambas cámaras.

Posteriormente, la propuesta pasaría a las urnas en noviembre, donde necesitará el respaldo de al menos el 60% de los votantes.

Analistas políticos consideran que este movimiento busca también incentivar a la base electoral conservadora en un año de elecciones intermedias, bajo la promesa de un ahorro sustancial en el costo de vida en el Estado del Sol.

Temas
Te puede interesar

Muere en Florida el actor cubano Manolo Manolo Villaverde, recordado por "¿Qué pasa USA?"

DeSantis convoca sesión especial para redibujar los mapas congresionales y reaviva tensiones en Florida

Evitar ventajas que privilegien o enriquezcan a congresistas federales es el objetivo de la propuesta que impulsa DeSantis

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
"RESOLUCIÓN ABSOLUTA"

En la captura de Nicolás Maduro se usó un arma "indescriptible", según soldado de Venezuela

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla.  video
TENSIONES

Trump lanza ultimátum al régimen cubano: "Hagan un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

Comunidad venezolana celebra en El Doral la captura del dictador Nicolás Maduro
MALESTAR

La caída de Maduro y la pesadilla del TPS para los venezolanos

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.
ADVERTENCIA

EEUU emite alerta a sus ciudadanos en Venezuela y pide que abandonen el país por seguridad

Manifestantes iraníes en el centro de Londres piden el derrocamiento del régimen.
MUNDO

Irán busca regresar a lo que fue antes de 1978

Te puede interesar

TOPSHOT - Esta foto, tomada y difundida por Vatican Media, la oficina de prensa del Vaticano, el 12 de enero de 2026, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en el Vaticano. 
SANTA SEDE

El papa León XIV recibe a María Corina Machado

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

Precio de la gasolina baja en Florida. (archivo)
BARATA

Gasolina en Florida cae al nivel más bajo desde 2021, según AAA

Imagen referencial. 
ALERTA

Hospitales del sur de Florida enfrentan saturación por incremento en casos de gripe

Manifestación en apoyo a las revueltas populares en Irán, en la plaza de Callao, a 11 de enero de 2026, en Madrid (España).
Tensión

Irán afirma estar listo para negociar, tras advertencias de Trump