DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

MIAMI. - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, propuso la convocatoria de una sesión legislativa especial para la primavera de este año, con el fin de redactar una enmienda constitucional que reduzca o elimine el impuesto a la propiedad sobre las viviendas principales.

El jefe del Ejecutivo estatal fundamentó la convocatoria extraordinaria en la necesidad de otorgar un alivio financiero directo a los residentes permanentes ante la escalada de los valores inmobiliarios y para evitar que el debate se diluya en la complejidad de la sesión ordinaria próxima a iniciar.

ALERTA Hospitales del sur de Florida enfrentan saturación por incremento en casos de gripe

"Alquiler perpetuo"

La iniciativa de DeSantis responde a una realidad económica preocupante: el valor de las propiedades en Florida experimentó un incremento elevado desde 2019, de acuerdo con cifras oficiales.

El gobernador sostuvo que los ciudadanos no poseen realmente sus hogares si deben pagar tributos altos de por vida, un concepto que describe como un "alquiler perpetuo" al gobierno.

Esta propuesta busca beneficiar de forma exclusiva a quienes residen todo el año en el estado, lo que deja fuera de los beneficios a los inversionistas extranjeros y a los dueños de propiedades de alquiler vacacional.

Impuesto sobre la renta

El contexto fiscal de Florida añade una capa de complejidad al debate. Al ser uno de los pocos estados en la nación que carece de un impuesto estatal sobre la renta, los gobiernos locales dependen casi de manera absoluta de los tributos a la propiedad para sostener sus presupuestos.

Actualmente, esta recaudación genera aproximadamente 55.000 millones de dólares anuales que financian servicios críticos como escuelas públicas, estaciones de bomberos y departamentos de policía.

La eliminación de esta fuente de ingresos obligaría a una reconfiguración total del sistema de financiamiento estatal o a un aumento drástico en otros impuestos, como el de las ventas.

Tensiones

La propuesta de una sesión especial también expone una división dentro del Partido Republicano. Mientras DeSantis prioriza la rebaja al impuesto a la propiedad, el presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, planteó una reducción del impuesto estatal a las ventas (del 6% al 5.25%).

No obstante, el gobernador desestimó esta posibilidad con el argumento de que una rebaja en las ventas beneficia principalmente a los turistas, mientras que su plan de propiedad impacta directamente en el bolsillo del contribuyente local.

Camino hacia las urnas

Para que esta medida se convierta en realidad, el Congreso debe redactar una enmienda que requiere el aval de tres quintas partes de ambas cámaras.

Posteriormente, la propuesta pasaría a las urnas en noviembre, donde necesitará el respaldo de al menos el 60% de los votantes.

Analistas políticos consideran que este movimiento busca también incentivar a la base electoral conservadora en un año de elecciones intermedias, bajo la promesa de un ahorro sustancial en el costo de vida en el Estado del Sol.