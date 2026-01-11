domingo 11  de  enero 2026
OBITUARIO

Muere en Florida el actor cubano Manolo Manolo Villaverde, recordado por "¿Qué pasa USA?"

El actor cubano Manolo Villaverde falleció este sábado 10 de enero en Daytona Beach, Florida, a los 91 años. Se le recuerda por su rol en "¿Qué pasa USA?"

El actor cubano Manolo Villaverde.&nbsp;

El actor cubano Manolo Villaverde. 

Captura de pantall/ Facebook @¿Qué pasa USA?
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El actor cubano Manolo Villaverde falleció este sábado 10 de enero en Daytona Beach, Florida, a los 91 años.

La noticia del fallecimiento fue difundida a través de un perfil en Facebook dedicado a ¿Qué pasa USA?, primera serie bilingüe en los Estado Unidos, en la que el actor interpretó a Pepe, el patriarca de una familia de cubanos exiliados.

"Descansa en paz Manolo Villaverde, nuestro Pepe Peña - Para todos nosotros, no fue solo un personaje: fue el padre cubano de todos, guiándonos con humor, amor y una sabiduría -Gracias", reza la publicación en la red social, acompaña de un carrusel de imágenes del actor, su personaje y la familia en la emblemática serie, que fue transmitida entre 1977 y 1980 por el canal WPBT. La exitosa producción luego fue retransmitida en los años 90. El actor, que también tenía vocación para la pintura, atribuiría el éxito de la serie a su parecido a la realidad de tantos emigrantes en EEUU.

Embed

Su rol en ¿Qué pasa USA? le valió un Emmy en 1978. Villaverde resultó ganador del prestigioso ganador junto a dos colegas del reparto, Ana Margarita Martinez-Casado y Luis Oquendo. El elenco de la serie fue escogido por su vasta experiencia en teatro tanto en Cuba como en EEUU.

Villaverde también interpretó al ejecutivo de una aerolínea Rafael Santana, padre del personaje protagónico en el drama televisivo Wiseguy, que tuvo cuatro temporadas. Además, encarnó al personaje del abuelo en el programa infantil de Nickelodeon Gullah Gullah Island.

Nacido el 11 de agosto de 1934, viajo a EEUU a temprana edad. Estudió contabilidad en Nueva York y se enlistó en la Marina de Guerra de EEUU en 1958, antes de regresar a Cuba, donde se desarrolló en el teatro y la televisión hasta emigrar a México en 1964. Villaverde tuvo que abandonar la isla luego de haber sido arrestado por divulgar propaganda en contra del recién instalado régimen castrista.

La actriz Ana Margo, que dio vida a Carmencita, hija de Pepe en la serie, expresó su sentir ante el fallecimiento.

"Manolo, siempre serás alguien muy especial para mí. Como siempre te llamé, 'mi segundo papá'", escribió Margo en una publicación en Facebook.

Embed

El escritor y periodista Luis de la Paz también publicó en su perfil en Facebook la noticia del fallecimiento del actor, que supo a través del dramaturgo Raúl de Cardenas.

"Manolo Villaverde, mi gran amigo desde la Cuba de Ayer, y uno de nuestros mejores actores, falleció hoy, repentinamente, en la ciudad de Daytona Beach, en la Florida. Su participación en el clásico de nuestra television, ¿Qué pasa USA? es realmente inolvidable. Descanse en Paz, mi querido hermano", expresó De Cardenas en una nota enviada a De la Paz.

Embed

