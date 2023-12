DeSantis y Haley agudizan su rivalidad en Iowa, ¿qué están haciendo?

Tanto DeSantis como Haley tienen la seria intención de ganar o al menos obtener buenos resultados en Iowa. El caucus en ese estado, pautado para el 15 de enero, tiene una gran importancia política y mediática por ser el primero en el calendario de las primarias.

Ataca DeSantis

En una de sus acciones más recientes, la campaña de DeSantis publicó en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, un anuncio dirigido a Haley, en el que el gobernador asegura que “no hay político más falso” que la exembajadora.

“Aparte de Hillary Clinton, ¿ha habido alguna vez un político más falso que Tricky Nikki?”, se dice en el video, que también muestra ‘clips’ de Haley aparentemente contradiciéndose en declaraciones anteriores. Incluso la señala de promover relaciones con China.

Días previos, DeSantis lanzó un sitio web en el que acusa a Haley de postularse para la Casa Blanca solo para convertirse en la elección de Trump como su fórmula vicepresidencial.

Contraataca Haley

Haley se ha defendido. “No me han oído en ningún ayuntamiento, la prensa lo puede decir, no he hablado negativamente de nadie. Pero si tienes que mentir para ganar, no mereces ganar”, dijo recientemente la exgobernadora de Carolina del Sur en un recinto legislativo de Iowa.

“Estoy viendo los anuncios que ustedes ven en la televisión”, dijo. "Ron DeSantis no ha puesto ni un solo anuncio veraz sobre mí".

A principios de semana, la campaña de Haley publicó un anuncio digital en el que ataca a DeSantis por su posición sobre los derechos sociales. Asimismo, la exembajadora lo ha atacado por algunas medidas adoptadas como gobernador de Florida.

Entretanto, los dos precandidatos tienen literalmente “inundado” Iowa mensajes en los medios, pancartas y afiches en donde se muestran como la mejor alternativa republicana y se atacan mutuamente.

El súper comité de acción política SFA Fund, aliado de Haley, ha pagado cada vez más por anuncios negativos contra DeSantis. Por su parte, Fight Right, un comité político que respalda a DeSantis, tiene al menos tres anuncios en radio en los que critica a Haley.

Encuestas

Lo ciertos es que Haley se ha fortalecido en las encuestas desde agosto a medida que continúa su campaña. No ha ocurrido así con el gobernador DeSantis, quien ha caído en los sondeos desde octubre pasado.

Algunas investigaciones sobre preferencias electorales muestran a los dos precandidatos empatados en el segundo lugar frente a un distante Trump. Sin embargo, Iowa, a juicio de los expertos, podría ser el trampolín que logre dar un mayor impulso a quien gane las asambleas en ese estado.