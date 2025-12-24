miércoles 24  de  diciembre 2025
Desaparece adolescente en Cape Coral y su madre clama ayuda

El menor edad fue identificado como Adriano Benítez Martí de 17 años y fue visto por ultima vez el 28 de octubre pasado

Adriano Benítez Martí y su madre quien alberga la esperanza de encontrar a su hijo con vida.

Adriano Benítez Martí y su madre quien alberga la esperanza de encontrar a su hijo con vida.

Por Carlos Armando Cabrera

CAPE CORAL.- La angustia de una madre cubana residente en el sur de Florida se ha intensificado con el paso de los días, especialmente en esta época del año, marcada por la cercanía de celebraciones y momentos de reencuentro familiar, ante la desaparición de su hijo, Adriano Benítez Martí, un adolescente de 17 años visto por última vez el 28 de octubre en la ciudad de Cape Coral, en el condado de Lee.

Según el testimonio de la madre, compartido en redes sociales por el periodista Mario J. Pentón, Adriano desapareció mientras regresaba a casa tras salir de la escuela. Ese día, el joven la llamó para informarle que había solicitado un servicio de Uber para volver a su residencia, una práctica habitual cuando ella no podía recogerlo por motivos laborales. Sin embargo, el menor nunca llegó a su destino ni volvió a comunicarse.

Ante la ausencia del muchacho, la mujer presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades locales. No obstante, asegura en el material difundido que desde entonces ha enfrentado falta de respuestas concretas y escasos avances en la investigación.

Hasta el momento, los funcionarios de Cape Coral no han ofrecido nuevas actualizaciones sobre el caso. Mientras, la familia de Adriano Benítez Martí continúa aferrada a la esperanza de encontrarlo con vida, aunque la incertidumbre se ha convertido en una constante. Por ello, hacen un llamado a la comunidad y a los organismos correspondientes para ayudar a dar con su paradero. Describen a Adriano como un joven tranquilo, educado y con buen desempeño académico, sin antecedentes de conducta que hicieran prever este lamentable acontecimiento.

