miércoles 24  de  diciembre 2025
SUCESO

Violencia doméstica deja una mujer muerta en Oakland Park

El hecho de sangre se registró la madrugada del martes en un complejo de apartamentos de esa localidad

Imagen de referencia de una escena policial bajo investigación.

Imagen de referencia de una escena policial bajo investigación.

ADOBE FOTOS - ARCHIVO DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

OAKLAND PARK.- Las autoridades informaron este jueves que un hombre fue arrestado tras el apuñalamiento mortal de una mujer ocurrido la madrugada del martes en un complejo de apartamentos de Oakland Park.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil de Broward (BSO), los agentes acudieron poco después de las 12:56 a.m. al bloque 100 de la calle 41 del noroeste de esa localidad, luego de recibir múltiples reportes sobre una disputa doméstica.

Lee además
Imagen referencial de una patrulla de policía.
ASESINATO

Balacera en Gladeview deja un muerto y una mujer en estado crítico
Vista de la zona afectada y las labores de la policía tras el tiroteo ocurrido en una vivienda de Miami Gardens.
SUCESO

Dos muertos y un herido tras tiroteo en una fiesta en Miami Gardens

Al llegar a la ubicación, la policía encontró a una mujer dentro de una vivienda con heridas de arma blanca. La víctima fue declarada muerta en la escena. Hasta el momento, su identidad no ha sido revelada.

El reporte policial precisó que el sospechoso, identificado como Mario Alejandro Ramírez, de 37 años, fue localizado en el lugar de los hechos con heridas que aparentan haber sido autoinfligidas. Los uniformados tuvieron que forcejear con él mientras intentaban aplicarle presión para detener el sangrado.

Ramírez fue arrestado y posteriormente trasladado a un hospital por personal del equipo de rescate y salvamento del Departamento de Bomberos de Oakland Park (OPFR) . Ahora enfrenta la justicia y se le imputarán cargos de asesinato en segundo grado, según se confirmó en el documento de arresto.

Vecinos del área declararon a NBC6 que conocían a la víctima, expresaron su consternación por lo ocurrido y describieron la escena como impactante.

Temas
Te puede interesar

Policía afirma que la "desinformación" complicó investigación de tiroteo en Universidad de Brown

Identifican a sospechoso de tiroteo en Universidad de Brown, según medios

La policía busca a una segunda persona de interés tras tiroteo en la Universidad de Brown

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves

El excomisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton.
Unión Europea

EEUU niega visa a excomisario de la UE por "censura global" a través de regulaciones tecnológicas

Te puede interesar

Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.
PRESIóN

Chevron, la única empresa extranjera que explota el petróleo de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Adriano Benítez Martí y su madre quien alberga la esperanza de encontrar a su hijo con vida.
SE BUSCA

Desaparece adolescente en Cape Coral y su madre clama ayuda

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Imagen de referencia de una escena policial bajo investigación.
SUCESO

Violencia doméstica deja una mujer muerta en Oakland Park

Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025.
CUBA

Óscar Pérez-Oliva Fraga: el sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro que se alista para seguir la dinastía