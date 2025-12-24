Violencia doméstica deja una mujer muerta en Oakland Park

OAKLAND PARK.- Las autoridades informaron este jueves que un hombre fue arrestado tras el apuñalamiento mortal de una mujer ocurrido la madrugada del martes en un complejo de apartamentos de Oakland Park.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil de Broward (BSO), los agentes acudieron poco después de las 12:56 a.m. al bloque 100 de la calle 41 del noroeste de esa localidad, luego de recibir múltiples reportes sobre una disputa doméstica.

Al llegar a la ubicación, la policía encontró a una mujer dentro de una vivienda con heridas de arma blanca. La víctima fue declarada muerta en la escena. Hasta el momento, su identidad no ha sido revelada.

El reporte policial precisó que el sospechoso, identificado como Mario Alejandro Ramírez, de 37 años, fue localizado en el lugar de los hechos con heridas que aparentan haber sido autoinfligidas. Los uniformados tuvieron que forcejear con él mientras intentaban aplicarle presión para detener el sangrado.

Ramírez fue arrestado y posteriormente trasladado a un hospital por personal del equipo de rescate y salvamento del Departamento de Bomberos de Oakland Park (OPFR) . Ahora enfrenta la justicia y se le imputarán cargos de asesinato en segundo grado, según se confirmó en el documento de arresto.

Vecinos del área declararon a NBC6 que conocían a la víctima, expresaron su consternación por lo ocurrido y describieron la escena como impactante.