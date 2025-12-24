Balacera en Gladeview deja un muerto y una mujer en estado crítico

GLADEVIEW.- Un violento tiroteo sacudió la madrugada de este miércoles a la comunidad de Gladeview, en el noroeste de Miami -Dade, dejando como saldo un hombre muerto y una mujer en estado crítico, confirmaron las autoridades.

Según la Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDOS), los uniformados acudieron al lugar de los hechos alrededor de las 2:00 a.m. tras recibir una alerta del sistema ShotSpotter, que detectó una descarga de disparos en las inmediaciones de la calle 62 del noroeste del condado.

Al llegar a la escena, los oficiales encontraron a dos personas con múltiples heridas de bala. Ambas fueron trasladadas de urgencia a un hospital local. El hombre no logró sobrevivir a la gravedad de las lesiones. La mujer permanece hospitalizada y su condición es crítica, según el parte médico.

Un residente del área, relató a Telemundo 51 conocer a la implicada y que el estruendo de los disparos lo despertó en plena madrugada, alegando que fueron alrededor de 30 ráfagas lo que escuchó.

Detectives de la MPOS asumieron el caso y se encuentran recopilando evidencias para esclarecer los hechos y determinar quiénes están detrás del ataque.

Hasta el momento no se han realizado arrestos por lo que piden ayuda de la comunidad con investigaciones que ayude en el proceso.