miércoles 24  de  diciembre 2025
Balacera en Gladeview deja un muerto y una mujer en estado crítico

El incidente se registró en la madrugada del miércoles en las inmediaciones de la calle 62 del noroeste del condado.

Imagen referencial de una patrulla de policía.

UNSPLASH
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

GLADEVIEW.- Un violento tiroteo sacudió la madrugada de este miércoles a la comunidad de Gladeview, en el noroeste de Miami-Dade, dejando como saldo un hombre muerto y una mujer en estado crítico, confirmaron las autoridades.

Según la Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDOS), los uniformados acudieron al lugar de los hechos alrededor de las 2:00 a.m. tras recibir una alerta del sistema ShotSpotter, que detectó una descarga de disparos en las inmediaciones de la calle 62 del noroeste del condado.

Al llegar a la escena, los oficiales encontraron a dos personas con múltiples heridas de bala. Ambas fueron trasladadas de urgencia a un hospital local. El hombre no logró sobrevivir a la gravedad de las lesiones. La mujer permanece hospitalizada y su condición es crítica, según el parte médico.

Un residente del área, relató a Telemundo 51 conocer a la implicada y que el estruendo de los disparos lo despertó en plena madrugada, alegando que fueron alrededor de 30 ráfagas lo que escuchó.

Detectives de la MPOS asumieron el caso y se encuentran recopilando evidencias para esclarecer los hechos y determinar quiénes están detrás del ataque.

Hasta el momento no se han realizado arrestos por lo que piden ayuda de la comunidad con investigaciones que ayude en el proceso.

