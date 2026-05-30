sábado 30  de  mayo 2026
LUTO

Fallece el periodista cubano Héctor Maseda Gutiérrez

Considerado uno de los héroes de la causa por la libertad y la democracia en la isla, deja un extenso legado de activismo y resistencia frente al régimen totalitario de La Habana

Fallece el periodista independiente y opositor cubano, Héctor Maseda Gutiérrez.

Fallece el periodista independiente y opositor cubano, Héctor Maseda Gutiérrez.

Collage / captura de pantalla: Facebook Camilla Acosta
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El periodista independiente y opositor cubano Héctor Maseda Gutiérrez falleció hoy en el exilio, tras haber dedicado su vida a la lucha por el rescate de la libertad en Cuba.

La periodista Camila Acosta publicó la noticia a través de su cuenta en la red social Facebook y recordó que el comunicador social debió sufrir ocho años de prisión y represión física por parte del régimen, al negarse al destierro.

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Maseda Gutiérrez, considerado uno de los héroes de la causa por la libertad y la democracia en la isla, deja un extenso legado de activismo y resistencia frente al régimen totalitario de La Habana.

El comunicador fue uno de los prisioneros políticos que formaron parte del histórico Grupo de los 75 durante la ola represiva conocida como la Primavera Negra de Cuba, ocurrida en el año 2003. Debido a su postura de abierta oposición y a su labor informativa al margen de la censura estatal, las autoridades de los tribunales gubernamentales lo sentenciaron a una pena de 20 años de privación de libertad.

Maseda Gutiérrez estuvo casado con Laura Pollán, la recordada fundadora y primera líder de las Damas de Blanco, el movimiento de mujeres que marchaba pacíficamente para exigir la liberación de los disidentes.

La comunidad hispana local despide con honores a esta figura fundamental de la disidencia cubana, elevando oraciones para que Dios lo reciba en sus brazos y descanse en paz.

FUENTE: Redacción

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