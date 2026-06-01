Miami-Dade activa plan de transporte gratis para Mundial FIFA 2026

Miami-Dade ofrecerá viajes de ida y vuelta gratuitos y directos al Miami Stadium desde cuatro centros transporte.

El sistema de transpore de Miami-Dade está listo para el Mundial FIFA 2026.

Stacey Miller, directora del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade, toma la palabra junto a la alcaldesa Daniella Levine Cava y Alina Hubak, presidenta del Comité Anfitrión de Miami para la Copa Mundial.

MIAMI.- A solo once días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, presentó en la estación intermodal de Golden Glades el plan integral de movilidad que permitirá trasladar a cientos de miles de aficionados durante los 38 días que durará el torneo en el sur de Florida.

“Nuestra comunidad formará parte del mayor evento deportivo del planeta. Seremos sede de siete partidos de la Copa Mundial aquí mismo en Miami Gardens, y recibiremos a más de 600 mil visitantes”, dijo la alcaldesa este lunes 1 de junio ante la prensa.

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Además de los siete partidos en el Miami Stadium Hard Rock de Miami Gardens, los amantes del fútbol podrán disfrutar durante 23 días en el Festival de Aficionados “Fan Festival” en Bayfront Park, en el centro de Miami.

“Queremos que las personas experimenten la emoción de la Copa Mundial, no el estrés de moverse por la ciudad”, afirmó Levine Cava.

“Nuestro mensaje es muy simple: conducir menos y celebrar más”.

La alcaldesa explicó que los poseedores de entradas verificadas a los partidos tendrán acceso a un servicio gratuito de autobuses lanzadera (shuttles) que los transportará directamente al estadio desde varios centros de conexión.

Transporte gratuito hacia el estadio los días de partido

La directora del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade, Stacey Miller, explicó que el sistema está diseñado para desalentar el uso de vehículos particulares y reducir la congestión alrededor del estadio.

“El objetivo es simple: hacerlo seguro, fácil y eficiente”, señaló Miller y aclaró que “la manera más sencilla de llegar a los partidos será utilizando nuestro servicio gratuito de autobuses para los poseedores de entradas verificadas”.

Los días de partidos el Condado pondrá en marcha el servicio Miami Game Day Express Shuttle, que ofrecerá viajes de ida y vuelta gratuitos y directos al Miami Stadium desde cuatro centros transporte. Ellos son:

Martin Luther King Jr. Plaza Metrorail Station – 6205 NW 27th Avenue, Miami, FL 33147.

Golden Glades Multimodal Transit Station / Tri-Rail – 16000 NW 7th Avenue, Miami, FL 33169.

Aventura Brightline Station – 19796 W Dixie Highway, Miami, FL 33180.

Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood – 1 Seminole Way, Hollywood, FL 33314.

Además, las autoridades anunciaron un quinto centro regional de conexión.

Amerant Bank Arena – 1 Panther Parkway, Sunrise, FL 33323.

Para facilitar aun más el acceso de los fanáticos, los centros de movilidad estarán conectados con los sistemas de transporte público local, Metrorail, Tri-Rail, Brightline y las principales vías de acceso del sur de Florida.

Según las autoridades, los aficionados podrán llegar a los centros de transporte hasta cinco horas antes del inicio de cada partido. La verificación de entradas comenzará aproximadamente cuatro horas antes del encuentro, mientras que los primeros autobuses partirán unas tres horas y media antes del pitazo inicial.

Los organizadores insistieron en que el servicio hacia el estadio será gratuito exclusivamente para personas con entradas verificadas y funcionará por orden de llegada. Las autoridades advirtieron que la capacidad de los autobuses es limitada y que llegar a uno de los centros de transporte no garantiza automáticamente un asiento.

Para esta enorme operación de transporte el Condado ha contratado aproximadamente 195 autobuses adicionales, según indicó Miller.

Captura de pantalla 2026-06-01 a la(s) 6.07.58p.m. Miami-Dade ofrecerá viajes de ida y vuelta gratuitos y directos al Miami Stadium desde cuatro centros transporte. MIAMI-DADE

Brightline conectará Orlando y el sur de Florida con el Mundial

Patrick Goddard, director ejecutivo de Brightline, destacó que los aficionados que viajen desde Orlando, West Palm Beach o Fort Lauderdale podrán llegar fácilmente a los partidos utilizando el tren de alta velocidad hasta la estación de Aventura, desde donde partirán autobuses gratuitos hacia el estadio para quienes tengan entradas verificadas.

La estación de Aventura será el principal punto de conexión para los aficionados que viajen desde el centro y norte de Florida.

El ejecutivo indicó que la demanda ha sido elevada entre aficionados que han optado por hospedarse en Orlando y desplazarse únicamente los días de partido para aprovechar tarifas hoteleras más económicas.

Asimismo, recomendó adquirir los boletos de tren con anticipación debido a la alta demanda prevista durante el torneo.

Servicio especial para el FIFA Fan Festival

Mientras los partidos se disputan en el estadio de Miami Gardens, el corazón de las celebraciones estará en el FIFA Fan Festival que abrirá sus puertas el 13 de junio en Bayfront Park en downtown Miami y permanecerá activo hasta el 5 de julio.

FIFA Fan Festival será un evento gratuito y ofrecerá transmisiones en vivo de los encuentros en grandes pantallas, conciertos, gastronomía y actividades interactivas para toda la familia.

Levine Cava destacó que cualquier persona podrá participar en las actividades del Fan Festival, incluso sin poseer entradas para los partidos.

Para facilitar el acceso al evento, Miami-Dade ampliará los horarios de operación del sistema Metromover, considerado la forma más rápida de llegar al parque desde distintas zonas del condado.

Miller informó que el Metromover operará hasta la medianoche durante todo el Fan Festival, en coordinación con el horario extendido del Metrorail.

Además, tanto el Metrorail como el Metromover extenderán su servicio hasta la 1:00 de la madrugada los días 23, 25 y 27 de junio, así como el 4 de julio, cuando se esperan las mayores concentraciones de público.

Las estaciones del Metromover más cercanas a Bayfront Park serán Bayfront Park, First Street, College/Bayside y College North.

Captura de pantalla 2026-06-01 a la(s) 7.24.59p.m. El sistema de transpore de Miami-Dade está listo para el Mundial FIFA 2026. CESAR MENENDEZ DLA

“El viaje es parte de la celebración”

Por su parte, la presidenta del Comité Anfitrión de Miami para la Copa Mundial, Alina Hudak, destacó el trabajo conjunto entre las autoridades locales y los operadores de transporte.

“El viaje es parte de la celebración”, afirmó. “Las personas van a descubrir un sistema de transporte hermoso y conectado de una manera que tradicionalmente no habían experimentado”.

Hudak subrayó que el torneo pertenece a toda la comunidad.

“Este torneo es de todos nosotros. Ya sea que tenga entrada o no, puede venir al Fan Fest. Será gratuito y abierto al público durante 23 días”, indicó.

Recomendaciones para los aficionados

Las autoridades pidieron a residentes y visitantes planificar sus desplazamientos con suficiente anticipación y verificar previamente que poseen entradas válidas antes de dirigirse a cualquiera de los centros de transporte.

“Si no tiene una entrada verificada, le recomendamos utilizar el Metrorail, Metrobus o Metromover para ir al centro de Miami y disfrutar del Fan Festival”, señaló Miller.

La funcionaria también recomendó llegar temprano, tener paciencia ante la alta demanda y seguir la información en tiempo real que será distribuida en varios idiomas mediante aplicaciones, señalización digital y plataformas oficiales.

Con siete partidos del Mundial, más de 600.000 visitantes previstos y millones de espectadores alrededor del planeta, Miami-Dade apuesta por un sistema de movilidad masiva para evitar el colapso vial y garantizar que aficionados y residentes puedan desplazarse de forma segura durante el mayor evento deportivo del mundo.

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