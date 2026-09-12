Músico Kamankola presenta el libro "Akapela" en Miami

MIAMI.- El músico, compositor y poeta cubano Jorge Lian García Díaz , conocido artísticamente como Kamankola, presentará oficialmente su nuevo libro Akapela el viernes 18 de septiembre a las 8:00 p. m., en Calle Dragones, ubicado en 1036 SW 8th St, Miami, FL 33130.

El lanzamiento marca una nueva etapa en la trayectoria de un artista que durante años ha construido su obra alrededor de la palabra. En Kamankola conviven la música, la trova, el rap, la poesía y la observación social, pero en Akapela esa palabra abandona por un momento el escenario y la melodía para sostenerse sola, directamente sobre el papel.

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El libro

El libro nace de una forma de creación profundamente personal y contemporánea: caminar, observar, pensar y registrar versos directamente desde un teléfono móvil. Son textos que surgen en movimiento, lejos de la estructura convencional del estudio, como fragmentos de vida transformados en poesía.

Akapela recorre temas que han sido esenciales en el universo creativo de Kamankola: Cuba, Miami, el exilio, la libertad, la identidad, el amor, la memoria y la experiencia de reconstruirse lejos del lugar donde comenzó la historia.

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Pero, más allá de una experiencia personal, el libro también plantea una mirada colectiva.

Para Kamankola, la idea de Akapela está vinculada a la palabra sin adornos: verso y móvil, voz y experiencia. El teléfono aparece no solo como la herramienta desde la cual han nacido muchos de estos textos, sino también como un símbolo contemporáneo de expresión, testimonio y memoria.

En los últimos años, el teléfono se ha convertido para muchos cubanos en una forma de registrar su realidad, contar sus historias y hacer escuchar su voz. En Akapela, ese objeto cotidiano se transforma también en instrumento creativo.

El resultado es una obra que lleva al lector directamente al pensamiento del artista, sin intermediarios.

Lanzamiento

La presentación tendrá lugar en Calle Dragones, uno de los espacios culturales y gastronómicos más singulares de Little Havana, cuya identidad combina referencias a la época dorada de Cuba con la energía del Miami contemporáneo.

La elección del lugar establece un diálogo natural con el espíritu de la obra: un artista cubano, un libro nacido entre dos geografías y una presentación en uno de los escenarios culturales más representativos de Miami.

El lanzamiento de Akapela llega además en un momento de creciente proyección artística para Kamankola, cuya carrera continúa expandiéndose entre la música, la literatura y colaboraciones con importantes figuras de la escena artística.

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Sin abandonar la canción, Akapela permite descubrir una dimensión más íntima del creador.

Aquí no hay necesariamente melodía.

No hay arreglo musical.

No hay escenario.

Queda la palabra.

La que aparece mientras se camina.

La que registra una ciudad.

La que recuerda otra.

La que sobrevive a la distancia.

Y la que, finalmente, encuentra su lugar en un libro.

Antes de la música, la palabra.

Con Akapela, Kamankola convierte esa palabra en memoria.