Diana Fuentes estrena "Flores y Fuego" con concierto en Miami

MIAMI. – La cantautora cubana Diana Fuentes estrena este 12 de junio en Miami Flores y Fuego mediante una cita musical concebida para compartir por primera vez con el público las composiciones que integran su más reciente trabajo discográfico, acompañado por artistas de distintas generaciones de la música latina.

El espectáculo permitirá escuchar en directo un repertorio de diez piezas que recorren diversas experiencias emocionales, desde el enamoramiento y la pasión hasta las rupturas, la superación personal y los nuevos comienzos.

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Entre los cortes musicales que forman parte del disco destaca Cosas de Valientes, escogido como sencillo principal. La obra está dedicada a quienes encuentran la fortaleza para abandonar relaciones marcadas por la violencia doméstica y emprender una nueva etapa basada en la dignidad, la libertad y el amor propio.

El trabajo cuenta con la participación de reconocidos intérpretes de la escena hispana. Entre ellos figuran el dominicano Vicente García, ganador de múltiples Latin Grammy; el músico y actor Jencarlos Canela; los cantautores cubanos Carlos Varela y Kelvis Ochoa; y el pianista Gonzalo Rubalcaba, considerado una de las figuras más influyentes del jazz latino.

DIANA FUENTES El concierto está previsto en Flamingo Theater Bar de Brickell. CORTESÍA EQUIPO DE DIANA FUENTES

La pieza que da nombre al lanzamiento abre el recorrido junto a Vicente García. El listado incorpora además Te Tuve que Borrar, grabada con Jencarlos Canela; No lo Hagas por Mí, junto a Kelvis Ochoa y Gonzalo Rubalcaba; y Deseo Prohibido, en colaboración con Carlos Varela.

La realización estuvo a cargo de Marcos Sánchez y Ángel Arce “Pututi”, quienes desarrollaron una propuesta que combina distintos géneros, ritmos y texturas sonoras a lo largo de las diez composiciones que conforman el trabajo.

La producción se completa con Suerte o Destino, Duele Ganar, Viviendo un Verano, En Otra Vida Como Esta y Pa’ Fuera, conformando un repertorio que explora diferentes momentos de la vida afectiva y emocional .

La actuación de Diana Fuentes, prevista esta noche en Flamingo Theater Bar marcará el inicio de la promoción en vivo de Flores y Fuego, una propuesta que incorpora nuevas colaboraciones y explora situaciones presentes en la vida cotidiana a través de diferentes estilos e influencias musicales.