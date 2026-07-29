miércoles 29  de  julio 2026
EMPRENDIMIENTO

Empresario español apuesta en Miami por una nueva visión de la marca personal

A sus 24 años, Harvey Ferrer plantea integrar procesos, inteligencia artificial y estrategia para impulsar el crecimiento de emprendedores y empresas

Harvey Ferrer, asegura que su objetivo a largo plazo es impulsar compañías enfocadas en robótica e inteligencia artificial aplicada.

Harvey Ferrer, asegura que su objetivo a largo plazo es impulsar compañías enfocadas en robótica e inteligencia artificial aplicada.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- En un escenario donde la marca personal suele asociarse con la presencia en redes sociales y la generación de contenido, el empresario español Harvey Ferrer propone un enfoque distinto: convertir esa visibilidad en una estructura de negocio diseñada para crecer de forma sostenible.

Nacido en Pamplona y establecido en Miami, Ferrer, de 24 años, sostiene que su trabajo consiste en desarrollar modelos operativos para emprendedores y empresas que buscan ampliar sus operaciones sin depender exclusivamente de la figura del fundador.

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De acuerdo con información proporcionada por su equipo, ha participado en iniciativas relacionadas con la educación digital, el sector inmobiliario, el desarrollo de software y la consultoría estratégica. Esos proyectos, según la información facilitada, superan en conjunto las ocho cifras en facturación y han involucrado a equipos de más de un centenar de colaboradores.

Su propuesta parte de una premisa: la visibilidad de un emprendedor debe traducirse en una organización respaldada por procesos definidos, una estrategia de monetización y herramientas tecnológicas que favorezcan el crecimiento a largo plazo.

“El crecimiento sin un sistema sólido es frágil”, ha señalado Ferrer en distintas intervenciones privadas al explicar la filosofía que guía su metodología.

Según datos de su organización, los procesos desarrollados por su equipo permiten producir más de 1.700 piezas de contenido al mes y alcanzar audiencias superiores a los 100 millones de visualizaciones mensuales en distintas plataformas digitales.

Para el empresario, esas cifras representan solo una parte del proceso. Considera que el siguiente paso consiste en integrar inteligencia artificial, automatización y equipos especializados para construir organizaciones capaces de operar con mayor autonomía y sostener su expansión en el tiempo.

Esa visión, afirma, supone una evolución del concepto tradicional de marca personal hacia modelos respaldados por estructuras organizativas, procedimientos estandarizados y tecnología aplicada, con capacidad para diversificarse hacia nuevos mercados y nuevos activos.

Con esa perspectiva, Ferrer asegura que su objetivo a largo plazo es impulsar compañías enfocadas en robótica e inteligencia artificial aplicada, áreas que identifica como parte de la próxima transformación del entorno empresarial.

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