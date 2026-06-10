miércoles 10  de  junio 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 11 al 19 de junio

El rapero estadounidense A$AP Rocky llega a la Gala Met 2026, que celebra el Arte del Vestuario, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

El rapero estadounidense A$AP Rocky llega a la Gala Met 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

AFP/Angela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÚSICA

Kaseya Center

Summer Walker llega al Kaseya Center para presentar su gira Still Finally Over It. El concierto, que tendrá a Monaleo como invitada especial, es el domingo 14 de junio de 2026. Más información en: www.kaseyacenter.com

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El rapero A$AP Rocky hace una parada en el Kaseya Center el lunes 15 de junio como parte de su gira Don’t Be Dumb World Tour. Más información y entradas a la venta en: www.kaseyacenter.com.

Escena

Tower Theater

El Tower Theater de Miami abre sus puertas para narrar Las Asombrosas Aventuras de Robinson Crusoe, la historia del famoso náufrago que deberá sobrevivir con fuerza de ingenio e imaginación. La obra es este sábado 13 de junio a las 4:00 pm. Más información en: www.ticketplate.com.

Artes visuales

Pérez Art Museum Miami

La exposición Get in the Game: Sports, Art, Culture explora la interacción dinámica entre el rendimiento deportivo y la expresión artística. La muestra cuenta con más de 100 obras de artistas de todo el mundo, incluyendo piezas destacadas de la colección del PAMM. Disponible hasta el domingo 23 de agosto. Más información en: www.pamm.org.

Letras

Books&Books

El libro Espresso Editions reúne conversaciones en vivo organizadas por EXILE Projects, que congregan a artistas, editores, curadores y productores culturales del panorama editorial independiente. El evento es este domingo 14 de junio en Books&Books, 265 Aragon Ave., en Coral Gables. Más información en: www.eventbrite.com.

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