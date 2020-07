"DIARIO LAS AMÉRICAS es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia"

“Mi relación con el Diario comienza a través de mi padre, en cuanto llegamos al exilio. Mi familia era muy amiga de los Aguirre y el Diario nos mantenía informados de todo lo que pasaba sobre la situación de Cuba, que era lo que más nos interesaba en aquella época”.

Después de la llegada al poder de Fidel Castro varios cientos de miles de cubanos fueron forzados a salir de Cuba por un régimen que a los pocos meses se declaró como un Estado socialista e inició la expropiación de grandes empresas y consorcios privados.

“Al pasar los años, me vinculé a la Fundación Nacional Cubanoamericana y tuve muchos encuentros con Horacio Aguirre y guardo gratos recuerdos con él. Lo más importante es que dimos paso de una generación a otra con el mismo amor”, rememora Del Valle.

Para el exilio cubano, DIARIO LAS AMÉRICAS no sólo representó el vínculo directo de unidad, sino la fuente para mantener viva la identidad nacional de cientos de miles de cubanos que se asentaron en varias ciudades de Estados Unidos, fundamentalmente en Miami, Nueva Jersey y Nueva York.

“En aquella época se recortaban los artículos del Diario y se les enviaban a familiares y amigos que no vivían en el sur de la Florida. Los mandábamos a Filadelfia, New Jersey y a otros lugares. Después que mi padre murió revisamos y leímos decenas de cajas de periódicos y recortes del DIARIO LAS AMÉRICAS”, cuenta Clara María.

“Yo viví por un tiempo en Colombia, tenía un hermano en las Bahamas y otro que estaba en Puerto Rico, y a los tres y al resto de la familia que residía en otros lugares, nos enviaban los artículos de DIARIO LAS AMÉRICAS. Y esto que te cuento, aunque parezca increíble, es cierto.

“Cuando tú le cuentas esto a la gente joven, casi no te creen, porque no entienden lo que significó DIARIO LAS AMÉRICAS para casi todos los cubanos. Recuerda que no teníamos ni fax, nada. Que te mandaran sobres con artículos del periódico era algo sumamente valioso y decías Woww!, llegaron las noticias, y las noticias ya tenían siete días. DIARIO LAS AMÉRICAS era para nosotros el centro de toda la información, y fue así durante muchos años”.

Y el tiempo no ha borrado aún la huella que el primer periódico en español fundado en Florida, segundo en EEUU, dejó por aquellos años en la vida cotidiana de hispanos y cubanos, como Clara María del Valle.

“Todavía tengo periódicos guardados, no solo por la familia sino por la Fundación Nacional Cubanoamericana, que tanto nos ayudó a nosotros en esos momentos y, por supuesto, DIARIO LAS AMÉRICAS pertenecía y abarcaba todo ese entorno”.

“Ahora lo leo en mi teléfono, porque DIARIO LAS AMÉRICAS es parte de la idiosincrasia cubana y es parte de nuestra historia”.

lmorales@diariolasamericas.com