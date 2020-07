"DIARIO LAS AMÉRICAS tiene uno de los mejores equipos de noticias"

Estos tres últimos meses han sido duros para quienes se quedaron sin trabajo. Dicen que la crisis sanitaria dejará huellas en las familias y la economía de la ciudad y que lo peor está por verse.

“Hay varias cosas que pueden suceder. Por ejemplo, temo por las familias cuando termine la moratoria de los juicios hipotecarios”, señaló el alcalde.

También teme por “el hueco que ha provocado la pandemia en el presupuesto del municipio”, así como “la manera que relancemos la economía para volver a ser lo que éramos antes de la pandemia”,

Sobre planes para hacer frente a las necesidades económicas y sociales, “dependerá de las ayudas que vengan de los gobiernos estatal y federal”, pero “sin dudas, afrontaremos cualquier situación” de una manera u otra.

Medidas

Entretanto, se habla del aumento de casos de coronavirus porque la cantidad de pruebas ha aumentado. También se plantea el incumplimiento de normas e incluso que la reapertura fue precipitada, cuando en Miami-Dade no se había bajado de la media de pruebas y positivos de 10% que aconseja el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) para establecer las reglas de ‘la nueva normalidad’ o realidad.

“Creo que lo peor ha sido el mal comportamiento de las personas. El incumplimiento de la distancia física, la falta del uso de mascarillas o la práctica del aseo frecuente de manos”, apuntó Suárez.

Y recalcó que “ahora haya más casos que antes no significa necesariamente que reabrimos antes de tiempo, sino que nos comportamos como si el virus no existiera”.

La realidad es “que cuando nos cuidamos, ayudamos a parar el contagio”, argumentó.

¿Qué haría Suárez si fuera alcalde del Condado o gobernador de Florida? “Implementaría la regla del uso de mascarillas en lugares públicos, no solo en locales comerciales. Para mí, usar la mascarilla es lo mismo que ponerse el cinturón en un automóvil. Mejora las posibilidades de sobrevivir un accidente”, destacó.

Luego razonó que “hay reglas y normas que seguir, como parar el vehículo en un semáforo en rojo o conducir a velocidad permitida. Y cumplimos esas reglas porque sabemos que existen por el bien de todos y por el orden de nuestra sociedad”.

Acerca de la posibilidad de otro cierre, un confinamiento a medias, como el que vivimos en marzo y abril, Suárez reiteró que “estamos haciendo todo lo posible para evitar otro cierre. No sería justo cerrar cuando hay muchos locales comerciales y personas que siguen las reglas”.

Experiencias

Hace apenas una semana se suscitó una lamentable situación de incumplimiento de normas en un restaurante, cuando imágenes divulgadas en las redes recogieron la aglomeración desmedida de personas en el local y la presencia del alcalde Suárez en el lugar.

Hay quienes lo critican por haber estado en un restaurante que incumplía las normas sanitarias. De hecho, la ley municipal le impide llamar directamente a la Policía pero no le prohíbe salir del lugar, para evitar complicidad, y llamar al administrador de la Ciudad para tomar cartas en el asunto.

“Fui a ese restaurante a comer y cuando uno está a la mesa (tal como indica la norma de emergencia) no se usa la mascarilla. Mi error fue no ponerme la mascarilla cuando me levanté de la mesa para hacerme la foto con el grupo de personas”, reclamó el edil.

Luego exclamó que “es un error común que cualquier ser humano puede cometer, pero yo, como alcalde, tengo que tener más cuidado porque sirvo como ejemplo”.

El local fue cerrado al otro día y 24 horas después reabrió, tras cumplir la disposición condal de ‘jurar’, por medio de una declaración, que no volverá a incumplir las reglas estipuladas.

Ahora, en Miami, la penalidad es mayor: “Hemos aumentado de 24 horas a 10, 15 y 30 días la penalidad de cierre”.

Memorias

A propósito del 67º aniversario de DIARIO LAS AMÉRICAS, el alcalde de Miami recordó que conoció la existencia del periódico cuando apenas era un niño. “Lo vi en casa”, recordó. “Teniendo en cuenta que mi padre ha sido un político (Xavier Suárez), él lo leía a diario”.

Sobre sus memorias acerca del periódico que fue fundado en 1953, Suárez agradece que lo hayan tenido en cuenta, “primero como comisionado y después como alcalde”.

En efecto, el alcalde guarda aún “algunos de los artículos que han publicado (sobre mi gestión), que me parecen han ayudado mucho en beneficio de todos”.

Entretanto, DIARIO LAS AMÉRICA ha evolucionado de periódico impreso a otro digital multifuncional, con un resumen semanal en papel.

“Lo han hecho bien porque han sabido invertir en un buen equipo de reporteros. Para mi es uno de los equipos de noticias mejores de la ciudad de Miami. Por ello, el producto que generan es algo que la gente pide y necesita”, enfatizó.

Qué haría el alcalde Suárez si fuera periodista o dirigiera un medio de prensa: “Me enfocaría en la buena noticia, en lo que hacen los gobiernos y los miembros de la comunidad por el bien de todos”.

Por ejemplo, “ahora mismo que estamos viviendo una crisis sanitaria y económica, le daría más espacio a la repartición de alimentos y mascarillas a los más necesitados. Creo que son historias importantes que denotan el trabajo que hacemos para mantener la ciudad a flote”, opinó.