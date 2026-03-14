Convocan en Miami al II Concurso de Dramaturgia "As Miamense as Possible"

MIAMI.- La organización cultural Antiheroes Project anunció la apertura de la convocatoria para la segunda edición de su concurso de dramaturgia “As Miamense as Possible” , una iniciativa orientada a estimular la creación teatral contemporánea y promover nuevas voces dentro de la escena artística del condado Miami-Dade.

La convocatoria se abrirá oficialmente el 21 de marzo de 2026 a las 8:00 a. m. y permanecerá disponible hasta el 21 de agosto de 2026 a las 11:59 p. m. El certamen está dirigido a residentes de Miami-Dade de cualquier edad , con el objetivo de incentivar la participación de dramaturgos emergentes y consolidados que deseen reflexionar sobre la identidad cultural de la ciudad a través del teatro.

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Según los organizadores, el concurso invita a los participantes a explorar desde la dramaturgia las múltiples capas culturales que definen a Miami, una ciudad marcada por la diversidad, la migración y el cruce constante de tradiciones.

El certamen otorgará un premio principal de 2.000 dólares, además de menciones de honor de 500 dólares, cuyo número será determinado por el jurado según la calidad de las obras presentadas.

Los resultados del concurso se darán a conocer el 21 de noviembre de 2026.

Las bases completas y detalles de participación pueden consultarse en el sitio web www.antiheroesproject.org o escribiendo al correo electrónico [email protected].

Con esta segunda edición, Antiheroes Project reafirma su apuesta por fortalecer la dramaturgia local y fomentar una mirada artística sobre la identidad miamense, abriendo un espacio para que nuevas historias sobre la ciudad lleguen a los escenarios.