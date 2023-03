Diez temas para tener en cuenta en esta sesión legislativa

De hecho, el gobernador Ron DeSantis pronunció un contundente discurso, que dio inicio a la legislatura 2023, en el que reafirmó su posición de llevar al estado por el camino que considera correcto.

“Aquí, en el estado libre de Florida, no daremos marcha atrás. Manténganse firmes, puedo prometerles que aún no han visto nada”, señaló.

Tal como prometió, o dio a entender recientemente, no mencionó intensión alguna sobre postularse para las elecciones primarias del Partido Republicano por la Casa Blanca.

Hace apenas un par de semanas, DeSantis señaló, durante una entrevista en el programa Fox & Friends, en el canal de televisión FoxNews, que su interés ahora es difundir el libro The Courage to be Free y ocuparse de la sesión legislativa en Florida que debe culminar en mayo.

Una vez que termine la sesión legislativa en Florida, las posiciones podrían ser diferentes de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

Entretanto, nuevas leyes en Florida definen que los libros de texto que son utilizados para impartir clases en escuelas públicas sean revisados.

Normas como Stop Woke, que propugna detener el sentido de culpabilidad social por el racismo y la desigualdad social, y la Parental Rights, que prohíbe impartir clases de orientación sexual antes del cuatro grado, definen que los textos escolares de referencia sean revisados para “evitar influencias políticas o ideológicas”.

No obstante, los demócratas creen que hay intolerancia y prioridades mal dirigidas.

“La causa número uno de muerte entre los niños en nuestro país es la violencia armada, pero nuevamente, les preocupa más quién va a qué tipo de espectáculo de drag”, opinó la líder del Senado estatal demócrata, Lauren Book.

A pesar de todo, el gobernador, la Cámara Baja y el Senado estatal, con o sin mayor oposición, apuestan por llevar a cabo la materialización de los siguientes temas:

Vivienda asequible: La presidenta del Senado, Kathleen Passidomo, republicana de Naples, prioriza la forma de que la vivienda sea más asequible para los trabajadores. El Senado estatal podría aprobar rápidamente un proyecto de ley de gran alcance que incluye proporcionar incentivos para inversiones en viviendas asequibles y alentar desarrollos urbanísticos de uso mixto en áreas comerciales con dificultades, como ciertas zonas en Miami-Dade.

Presupuestos: Con una economía robusta y un superávit, con millonarias reservas económicas que fueron beneficiadas en parte por la subvención proveniente del Gobierno federal tras el paso de la pandemia de coronavirus, el gobernador Ron DeSantis propone unos presupuestos de 114.800 millones de dólares para el año fiscal que comienza el 1 de julio. Entre otras cosas, la propuesta incluye unos 200 millones para aumentar los salarios de los maestros, así como 1.100 millones para la restauración de los Everglades y problemas de calidad del agua, además de un incremento del 5% para empleados de estado y un salario mínimo de 23 dólares la hora para funcionarios penitenciarios.

Pena de muerte: Después de que el asesino confeso de 17 muertes en un instituto de Parkland, Nikolas Cruz, fuera sentenciado a cadena perpetua, los legisladores podrían eliminar el requisito de que se necesita unanimidad del jurado para imponer la condena capital, cuya regla fue dictada por la Corte Suprema estatal. El proyecto de ley, si es aprobado y no es revocado por el alto órgano judicial, permitiría sentencias de muerte basadas en las recomendaciones de ocho de los 12 miembros del jurado y también darían a los jueces más autoridad.

Difamación: Legisladores consideran renovar las leyes de difamación del estado, lo que podría debilitar las protecciones de blogueros. DeSantis, quien critica con frecuencia a los medios, y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Renner, republicano por Palm Coast, piden que se revise el fallo de la Corte Suprema de EEUU de 1964, conocido como New York Times v. Sullivan, que ayuda a proteger a reporteros de demandas, aunque esta ponencia no incluye a periódicos regulares establecidos.

Armas: El porte y uso de armas de fuego vuelve a la palestra de Florida con una propuesta de ley que permitiría a las personas portar pistolas ocultas sin permiso. La ley actual en Florida requiere que, quienes quieran portar armas ocultas, deben tener al menos 21 años y solicitar un permiso al estado y pasar verificaciones de antecedentes penales. Si llevan un arma oculta sin licencia, podría enfrentar cargos criminales, prisión y multas elevadas. Los defensores del porte 'constitucional' quieren que se permita a las personas llevar armas abiertamente. Los partidarios de más límites plantean que es una locura dar más oportunidad de empuñar armas.

Inmigración: DeSantis quiere que los legisladores aprueben una serie de propuestas sobre inmigrantes que ingresaron al estado, tras entrar ilegalmente al país. Entre otras cosas, quiere ampliar el uso del sistema E-Verify, que se utiliza para verificar el permiso laboral, al mismo tiempo que apela por prohibir las exenciones de matrícula de automóviles para que viven ilegalmente en el país.

Límites de demandas: Con gran mayoría republicana en la Cámara y el Senado, los legisladores podrían aprobar cambios para proteger a empresas y compañías de seguros de demandas costosas. Las propuestas, que se enfocan en cuestiones como honorarios de los abogados, han desencadenado una lucha de cabildeo, y los críticos argumentan que dañarían la capacidad de las personas perjudicadas de acudir a los tribunales.

Juntas escolares: DeSantis aboga por reemplazar a miembros de las juntas escolares. Por ello, las elecciones regulares de miembros de autoridades condales de escuelas públicas pudieran cambiar de no partidistas a partidistas. Además, los legisladores consideran límites de mandato de ocho años para los miembros de estos cuerpos regionales.

Vales escolares: Tras la expansión de los vales escolares, los legisladores podrían procurar que todos los estudiantes de Florida sean elegibles para estudiar en escuelas privadas con el uso de fondos públicos. La propuesta eliminaría los requisitos de ingresos para obtener cupones y también pondría subvención a estudiantes que reciben educación en su hogares.

Impuestos: Con un superávit, DeSantis propone una serie de exenciones fiscales que incluyen exoneraciones de impuestos y la eliminación permanente de impuestos sobre las ventas, en cosas como cunas, cochecitos, ropa, zapatos y pañales para bebés y niños pequeños, así como la ropa de escuela, útiles escolares y productos electrónicos.