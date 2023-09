Disney apuesta por celebrar la magia en el Mes de la Herencia Hispana

Esta es la razón por la cual organizaciones, públicas y privadas, artistas, escuelas, proveedores de servicios y marcas quieren tomar un lugar dentro de la colorida celebración donde se enaltece el valor de nuestra cultura. Walt Disney World no se iba a quedar atrás y coordinó una amplia gama de actividades, bajo el nombre “Together We Are Magia”, para unirse a la fiesta destacando como punto fundamental el valor de disfrutar en familia.