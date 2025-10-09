Disney eleva precios de entradas y servicios en sus parques de Florida y California

Los visitantes pueden esperar una festiva temporada de otoño en Walt Disney World Resort en Lake Buena Vista, Florida.

MIAMI. - La compañía Walt Disney anunció el miércoles un alza en los precios de las entradas y diversos servicios en sus parques temáticos de Florida y California, con el objetivo de compensar el incremento de sus costos operativos y gestionar la alta afluencia de público.

La nueva estructura de tarifas, que entra en vigor de forma inmediata para fechas de alta demanda en Disneyland, responde a la creciente demanda durante los periodos festivos más concurridos del año, como Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.

FONDOS EN RIESGO Gobierno federal ordena a distritos escolares de Florida eliminar el programa "Latinos en Acción"

CRISIS DE RECLUTAMIENTO Florida invierte más de $63 millones para atraer a nuevos policías, vienen de todo el país

Ajustes

En un comunicado de prensa, la compañía explicó que los incrementos buscan reflejar el alza en los costos operativos y equilibrar la demanda en sus instalaciones.

“Nuestro compromiso de crear experiencias mágicas para todos sigue en el corazón de lo que hacemos y eso nunca cambiará", afirmó un portavoz de Disney.

La empresa sostiene que la logística se vuelve más costosa durante las afluencias récord de las festividades, por lo que el ajuste de precios es necesario.

Impacto inmediato

Los cambios más significativos se aplicarán en el complejo de Disneyland, en California, para las fechas de mayor demanda a finales de año.

Durante la semana de Acción de Gracias, del 24 al 29 de noviembre, y el periodo navideño, entre el 20 de diciembre y el 3 de enero, el boleto de un día para un solo parque aumentará de 199 a 224 dólares.

Disneyland opera con seis niveles de precios según la afluencia, y la mayoría de las categorías registrará aumentos moderados de entre tres y siete dólares. Sin embargo, el boleto más económico, de 104 dólares para la temporada de menor afluencia, se mantendrá sin cambios.

Aumentos programados

A diferencia de su contraparte en California, los parques de Walt Disney World en Orlando, Florida, no sufrirán aumentos inmediatos. La compañía anunció que los cambios en las tarifas se implementarán a partir de octubre del próximo año.

Además, la empresa anticipó que los precios para fechas clave en 2026 superarán el máximo actual de 199 dólares, lo que representará la primera modificación significativa en más de dos años.

Disney aplicará estos cambios de forma dinámica, con boletos más caros en días festivos y fines de semana, mientras que los precios base se mantendrán estables en temporada baja.

Pases anuales

El alza de precios no se limita a las entradas de un solo día. Los pases anuales también sufrirán aumentos a partir de este mes: el ‘Inspire Key’ incrementará su precio de 1.749 a 1.899 dólares, y el ‘Believe Key’ pasará de 1.374 a 1.474 dólares.

Otros servicios como el pase ‘Lightning Lane Multi Pass’, que permite evitar las filas en las atracciones, subió su precio base de 32 a 34 dólares, con tarifas que pueden alcanzar los 40 dólares por persona en días de alta demanda.

La compañía adelantó que el estacionamiento y el hospedaje en sus hoteles también verán modificaciones en sus tarifas.