Doral: alcaldesa y exalcalde protagonizan fuerte controversia

Bermúdez emitió un pronunciamiento a pedido de nuestro rotativo en el califica de “ridícula” la petición de Fraga y le aconseja dedicarse a “resolver” asuntos como el crecimiento de la delincuencia en ese municipio.

Entretanto, la alcaldesa Fraga también cuestionó que unas solicitudes de anexión de dos nuevos territorios del Condado para la ciudad de Doral se encontrarían “aguantadas” en la oficina de Bermúdez.

-Se dice que usted ha pedido la renuncia del comisionado Juan Carlos Bermúdez. ¿Cómo es esto y cuáles son sus motivaciones?

Mis palabras fueron sacadas de contexto. El comisionado Bermúdez ha puesto una demanda a la Ciudad de Doral por las pensiones. Nosotros hemos recibido una opinión legal de los abogados que contratamos para revisar ese tema. Cuando yo entré como alcaldesa, este fue uno de los compromisos que hice con los residentes de Doral, porque esas pensiones no me parecían justas por el costo para la Ciudad. Además, se otorgaron sin ir a elección y lo hicieron para los mismos oficiales electos que teníamos en Doral. Los abogados hicieron varias investigaciones. El estado de Florida también nos respondió una carta en la que básicamente señala varios aspectos que estaban incorrectos por la forma como se adjudicaron esas pensiones. Además de eso, he tenido reuniones con el comisionado Bermúdez para finalizar unas anexiones de terrenos del Condado a la Ciudad, que es algo que él trabajó como alcalde por mucho tiempo. Ahora, como comisionado, le toca a él darnos esas anexiones que benefician a Doral, porque nos permiten un ingreso permanente en esas nuevas áreas, y realmente la oficina de él es la que está aguantando que esas anexiones sigan adelante. Son anexiones que ya fueron aprobadas antes de que él fuera elegido como comisionado y lo que falta es certificarlas y firmar los contratos, y no lo ha hecho. Me parece injusto que esté demandando a la Ciudad por unas pensiones. Esta es una demanda que no es contra mí, sino contra los residentes de Doral. Él hizo un juramento de proteger a la ciudad y actuar de buena fe por el bienestar de la ciudad. Lo que dije es que renuncie a la demanda que le está costando dinero a la Ciudad de Doral, o que renuncie a su puesto, porque es muy difícil poder representar a una ciudad de buena fe y estar demandando a esta Ciudad por un dinero que realmente no le pertenece, porque ya el estado ha dicho que no se siguieron las normas para otorgar esas pensiones. Además, los residentes dijeron muy claramente que estaban en contra de esas pensiones. Estamos hablando de casi 400.000 dólares al año por esas pensiones que no cubrían a los empleados, solamente a los oficiales electos.

- ¿Cómo es eso de las anexiones de nuevos terrenos para Doral que, según usted dice, está reteniendo o ‘aguantando’ la oficina del comisionado Bermúdez?

Hay dos anexiones de territorio que nosotros hemos estado pidiendo desde hace 18 años, y lo que falta es la parte administrativa, ponerlas en la agenda de la Comisión del Condado y llegar a un acuerdo con Doral. Desafortunadamente, desde que el comisionado Bermúdez llegó a ese cargo se paró el proceso. Tuve una reunión con él. Le pregunté por qué se no había avanzado el proceso. Él me dijo que su posición sobre ese proceso había cambiado y espero que no sea porque yo soy la alcaldesa. No es un secreto que el comisionado Bermúdez no me apoyó para esta posición. Espero que su posición no sea política y que ahora no quiera darle a Doral lo que les pertenece a nuestros residentes. Esas anexiones representan más ingresos, sin tener que subir los impuestos.

- ¿Cuáles son esas áreas que serían incorporadas a la ciudad de Doral? ¿Por qué son tan importantes para su municipio?

Una es la Sección 15 que va desde las avenidas 79 y 87, hasta las calles 58 y 64 del noroeste. Es un área pequeña, pero preserva la entrada natural de Doral desde la calle 58. El comisionado Bermúdez ya le dio a la Ciudad de Medley su parte. Las dos ciudades llegamos a un acuerdo en la distribución de esa área, ahora solo falta la parte nuestra. El otro terreno es más significativo para Doral, que es la sección 6, que va desde las avenidas 107 y 117, hasta las calles 90 y 106 del noroeste. Es un área industrial muy importante porque puede traernos ingresos que invertiríamos en el embellecimiento y mejoramiento de la infraestructura de la Sección 15. Así las dos áreas se balancean para poder traer nuevos ingresos a la Ciudad de Doral y expandir su territorio, creciendo en la parte industrial, pero creando un balance en lo comercial, industrial y residencial de nuestra ciudad.

-¿Qué acciones está tomando la alcaldía de Doral para impulsar estos trámites y que finalmente se logre incorporar esos nuevos terrenos?

En el Concejo adoptamos una moción para dejarle saber a la administración del Condado que estamos dispuestos a pagar lo que nos corresponde. Hace unos meses, el comisionado del condado Kevin Marino Cabrera promovió una nueva ordenanza que establece que solo el comisionado del distrito respectivo puede mover las aplicaciones de anexiones para las ciudades en cada distrito. Esto es algo que nosotros por mucho tiempo pedimos al entonces comisionado José ‘Pepe’ Díaz. Finalmente, en julio del año pasado, movió las ‘aplicaciones’. Las peleas políticas no benefician a nadie, cuando en realidad todos debemos estar enfocados en beneficiar a los residentes. No quiero encontrarme en esta pelea política, porque la política se acabó el día que las elecciones terminaron

Bermúdez: “Tengo una responsabilidad con los votantes”

Por solicitud de DIARIO LAS AMÉRICAS, el comisionado Juan Carlos Bermúdez emitió la siguiente declaración:

“Es ridículo que Fraga me pida que renuncie a mi cargo como comisionado del Condado. Yo tengo una responsabilidad con los votantes que me eligieron en un distrito que tiene otros cuatro municipios, y áreas no incorporadas, además de Doral, donde he vivido por 25 años. La señora Fraga debería estar más preocupada por resolver los problemas de la ciudad, como la delincuencia, que ha crecido significativamente desde que ella llegó al cargo”.

(DLA ofrece al comisionado Bermúdez un espacio amplio para responder a todas las apreciaciones expresadas por la alcaldesa Fraga).

