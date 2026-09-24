jueves 24  de  septiembre 2026
FINANZAS MUNICIPALES

Doral aprueba presupuesto de US$148 millones en medio de diferencias entre concejales

La Ciudad reduce por segundo año consecutivo su tasa operativa del impuesto a la propiedad. Digna Cabral cuestionó gastos del plan y Rafael Pineyro criticó su ausencia de la audiencia final

Sede del ayuntamiento de Doral

Sede del ayuntamiento de Doral

D. CASTROPÉ
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

DORAL.— El Concejo de Doral aprobó un presupuesto de aproximadamente US$148 millones para el año fiscal 2026–2027, en una sesión a la que asistieron tres de sus cinco integrantes.

La audiencia final se celebró solo con la presencia de la alcaldesa Christi Fraga y los concejales Nicole Reinoso y Rafael Pineyro. No asistieron las legisladoras Digna Cabral y Maureen Porras.

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El presupuesto entrará en vigor el 1 de octubre y financiará las operaciones y proyectos de la municipalidad hasta el 30 de septiembre de 2027.

Impuestos y proyectos

La tasa operativa municipal del impuesto a la propiedad quedó en 1,5994 mills, alrededor de US$1,60 por cada US$1.000 de valor gravable. Es la segunda reducción anual consecutiva de esa tasa, según la Ciudad.

La resolución presupuestaria establece además 0,3600 mills para el pago de bonos destinados a parques y proyectos recreativos.

Una tasa operativa menor no implica necesariamente una factura más baja para cada propietario, pues el importe también depende del valor gravable, las exenciones y los impuestos de otras autoridades, según expertos.

La administración municipal informó que el fondo general será 6% menor que el del año anterior, sin recortes de servicios ni nuevos puestos de tiempo completo.

La alcaldesa Fraga defendió el plan como una forma de mantener las inversiones en seguridad pública, movilidad y calidad de vida con un presupuesto equilibrado.

Entre las prioridades figuran el fortalecimiento de la unidad de tránsito, un equipo policial contra la delincuencia, mejoras de calles y drenajes, y renovaciones de parques.

El gobierno municipal también dispondrá de US$3 millones para el diseño y los trámites previos de una futura sede policial.

El presupuesto incluye US$2,75 millones obtenidos del estado de Florida. De esa suma, US$2 millones se destinarán a proyectos viales y US$750.000 ayudarán a cubrir servicios policiales adicionales vinculados con visitas presidenciales y la cumbre del G20 prevista en Doral.

El presupuesto aprobado para 2025–2026 fue de US$173,54 millones, frente a los aproximadamente US$148 millones del nuevo ejercicio. La diferencia ronda los US$25,5 millones, una reducción cercana al 14,7%.

En cambio, el gasto presupuestado en personal subió de US$65,93 millones a US$70,76 millones. La administración sostiene que mantendrá los servicios municipales sin crear nuevos puestos de tiempo completo, mientras reduce la tasa operativa del impuesto a la propiedad de 1,6912 a 1,5994 mills.

Desacuerdo político

El concejal Pineyro lamentó que dos colegas no acudieran a la sesión final. En un comunicado, sostuvo que él, Fraga y Reinoso cumplieron con su responsabilidad al completar la aprobación de un presupuesto que, a su juicio, protege a los contribuyentes y mantiene los servicios.

La vicealcaldesa Digna Cabral, una de las ausentes, defendió su decisión y afirmó que ya había expresado su desacuerdo con gastos que considera “innecesarios, excesivamente altos” o que no representan el mejor uso del dinero público, aunque no precisó partidas en un comunicado.

“Mi presencia no hubiera cambiado el resultado. Mi ausencia no fue una falta de responsabilidad, sino una reflexión de mi postura”, expresó Cabral.

Una ciudad que exige más servicios

La presión sobre las calles, los parques y la seguridad acompaña el crecimiento de Doral. La ciudad pasó de 45.704 habitantes en 2010 a una población estimada de 81.634 en 2025, de acuerdo con la Oficina del Censo.

Su influencia también supera el tamaño de su población residente. La Ciudad calcula que más de 150.000 trabajadores llegan diariamente a Doral y registra más de 2.600 empresas relacionadas con el comercio y la logística.

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