Caen solicitudes para votar por correo en el sur de Florida

MIAMI. — Las solicitudes para votar por correo han disminuido considerablemente en el sur de Florida respecto a las elecciones de medio término de 2022, una caída que llevó a las autoridades electorales de Miami-Dade, Broward y Palm Beach a comparecer juntas por primera vez para recordar los principales plazos de los comicios del 3 de noviembre.

En Broward, las solicitudes pasaron de aproximadamente 136.000 en 2022 a 78.000 durante el actual ciclo electoral, una reducción cercana al 43%. El descenso resulta todavía más pronunciado en Palm Beach, donde las peticiones bajaron de unas 355.000 a 146.000, casi 59%.

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Miami-Dade también experimenta una reducción considerable. Cerca de 440.000 electores estaban inscritos para recibir una boleta por correo en las elecciones generales de 2022, mientras que el envío inicial para los comicios de este año supera apenas las 200.000. La comparación apunta a una caída cercana al 55%, aunque la cifra puede reducirse porque las solicitudes permanecerán abiertas hasta el 22 de octubre.

Los supervisores de los comicios en estos condados atribuyeron el cambio a dos factores principales: la disminución de la demanda registrada durante la pandemia y las modificaciones introducidas por Florida para obligar a los electores a renovar periódicamente sus solicitudes.

Una persona que votó por correo en los comicios presidenciales de 2024 no debe asumir que recibirá automáticamente una boleta este año. Las peticiones anteriores a esa elección general expiraron y tuvieron que ser renovadas para el ciclo de 2026.

Fechas decisivas

El plazo para inscribirse y participar en las elecciones generales vence el 5 de octubre. Las autoridades recomendaron consultar cuanto antes el estado del registro, especialmente si el elector cambió de domicilio, no ha participado en elecciones recientes o recibió alguna comunicación oficial.

La redistribución de distritos también puede haber modificado la circunscripción electoral o el centro asignado. Wendy Sartory Link, supervisora de Elecciones de Palm Beach, pidió a los ciudadanos revisar su tarjeta electoral, consultar la página de su condado o llamar directamente a las oficinas correspondientes.

“Es posible que no solo tenga un distrito congresional diferente, sino también un nuevo lugar de votación”, advirtió.

Mientras durante la votación anticipada los electores pueden acudir a cualquiera de los centros habilitados dentro de su condado, el 3 de noviembre deberán presentarse en el recinto asignado a su dirección.

El último día para pedir que una boleta sea enviada por correo será el 22 de octubre, a las 5:00 p. m. La solicitud puede presentarse ante el supervisor electoral del condado por internet, teléfono, correo o personalmente, pero debe incluir información de identificación que pueda verificarse en los registros.

Temor por presencia de ICE

Durante la comparecencia también surgieron inquietudes expresadas por algunos residentes sobre una posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en los centros electorales.

Joe Scott, supervisor electoral de Broward, dijo que no anticipa ese escenario porque quienes acuden a votar deben ser ciudadanos estadounidenses. Alina García, su homóloga de Miami-Dade, añadió que no hubo agentes migratorios en los recintos durante las primarias y que tampoco espera encontrarlos en noviembre.

Las autoridades recordaron además que las boletas enviadas por correo deben ser recibidas antes de las 7:00 p. m. del día de la elección. El matasellos no resulta suficiente. El Servicio Postal recomienda despacharlas al menos una semana antes, aunque también podrán depositarse en estaciones seguras durante la votación anticipada.

Palm Beach estrenará, además, un mecanismo de citas para votar anticipadamente, dirigido especialmente a adultos mayores, personas con discapacidades o electores con tiempo limitado. El Condado promete atenderlos en menos de 15 minutos. Broward y Miami-Dade evaluarán el modelo para determinar si podría aplicarse en futuras elecciones.