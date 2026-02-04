Doral College sella alianza con universidad italiana y abre ruta de doble titulación internacional

Judith Marty, presidenta de Doral College, explica durante el encuentro los propósitos de este proyecto.

La propuesta promueve la interacción directa entre estudiantes de distintos países en un entorno académico virtual.

MIAMI .- La educación superior da un nuevo paso hacia la globalización. Doral College y la Università Telematica Internazionale UNINETTUNO oficializaron el lanzamiento de un programa de doble titulación que conectará académicamente a Estados Unidos e Italia , ampliando el acceso a estudios universitarios internacionales sin necesidad de movilidad física.

La iniciativa fue presentada esta semana durante un acto institucional celebrado en el Instituto Cultural Italiano de Coral Gables , donde las autoridades académicas vinculadas destacaron el alcance estratégico de esta colaboración y su impacto potencial en la formación de profesionales preparados para un mercado laboral cada vez más interconectado.

El proyecto permitirá a los estudiantes obtener simultáneamente dos licenciaturas acreditadas: el Bachelor of Business Administration de Doral College y el título en Economía y Gestión Empresarial de la universidad italiana, mediante un modelo articulado que se rige bajo los estándares educativos de ambas naciones.

El esquema académico se sustenta en un sistema de transferencia de créditos que articula la estructura estadounidense con el marco europeo ECTS. Esto permite que los alumnos cursen asignaturas en ambas instituciones utilizando plataformas digitales avanzadas, manteniendo coherencia curricular y validez académica en ambos continentes.

El formato responde a la evolución de la formación universitaria hacia entornos híbridos y virtuales, donde la flexibilidad y el acceso global se convierten en factores determinantes.

Desde Doral College, su presidenta Judith Marty destacó durante el encuentro que la alianza responde a una visión de educación internacional accesible, enfocada en preparar estudiantes con perspectiva global y competencias adaptadas a economías altamente competitivas.

Por su parte, Nicola Paravati, Director de Relaciones Internacionales de la rectoría de UNINETTUNO subrayó que el acuerdo representa un avance concreto hacia un modelo universitario inclusivo, basado en tecnología educativa y cooperación académica transnacional.

Intercambio cultural y formación profesional global

Uno de los componentes más innovadores de la propuesta será la interacción directa entre estudiantes de distintos países dentro del mismo entorno académico virtual. La mezcla cultural y académica se proyecta como un valor agregado en la formación profesional, particularmente en áreas vinculadas a negocios internacionales, economía global y gestión empresarial.

La experiencia previa de Doral College en becas internacionales de educación dual, especialmente en Europa, sirvió como base para estructurar este nuevo modelo de cooperación universitaria, agregaron los directivos.

Según estimaciones institucionales, la propuesta podría iniciar en el otoño de 2026, coincidiendo con el calendario académico de ambas regiones.

Expansión del modelo educativo digital

Doral College, fundado en Miami en 2011, se ha consolidado como un actor relevante en educación postsecundaria en línea, con una fuerte presencia en programas de dual enrollment y formación en negocios y educación. Actualmente atiende a miles de universitarios a nivel global, con énfasis en accesibilidad académica y flexibilidad formativa.

Por su parte, UNINETTUNO, con sede en Roma y más de tres décadas de desarrollo en educación digital, mantiene presencia académica en más de 160 países. Su modelo se basa en plataformas multilingües, contenidos multimedia interactivos y metodologías pedagógicas diseñadas específicamente para entornos virtuales.

Un paso estratégico para la educación internacional

Más allá del componente académico, la alianza refleja una tendencia creciente en la educación superior: la construcción de ecosistemas universitarios internacionales donde la tecnología permite superar barreras geográficas y económicas.

Para estudiantes en Estados Unidos, el programa abre la puerta a una titulación europea sin costos de traslado internacional. Para estudiantes europeos, representa acceso directo a una credencial académica estadounidense sin necesidad de emigrar.

La alianza posiciona a Miami como un punto de convergencia académica internacional, reforzando su papel como puente entre América Latina, Estados Unidos y Europa en materia educativa.

Para obtener más información sobre este tema, pueden visitar las páginas web de las instituciones participantes: Doral College y la Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, donde se detallan sus programas académicos y oportunidades de colaboración internacional.