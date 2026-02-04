Arrestos en Florida por tarjetas fraudulentas y credenciales militares falsas

PALM CITY.- Un hombre residente de Miami y otros dos sospechosos fueron arrestados en el condado de Martin luego de que autoridades encontraran en su vehículo decenas de tarjetas de crédito fraudulentas, identificaciones militares falsas y documentos asociados a posibles casos de robo de identidad.

Según informó la Oficina del Sheriff del condado de Martin, las detenciones ocurrieron poco después de las 3 a.m. del 29 de enero, cuando agentes respondieron a un reporte de un vehículo sospechoso estacionado en una bomba de gasolina de una estación Wawa en Palm City.

Las autoridades señalaron que los involucrados se encontraban dentro de un Hyundai blanco que había permanecido en el lugar por más de 30 minutos. Durante la intervención policial, uno de los individuos intentó ocultarse en el asiento trasero del automóvil.

De acuerdo con el sheriff, los ocupantes del vehículo proporcionaron nombres falsos y mostraban signos de nerviosismo, lo que llevó a los agentes a realizar una inspección del automóvil.

Durante el registro, los investigadores hallaron numerosas tarjetas de crédito fraudulentas, múltiples identificaciones falsas del Ejército de Estados Unidos, una licencia de conducir de Massachusetts obtenida de forma fraudulenta y documentos con información personal y bancaria que podrían estar vinculados a esquemas de fraude y robo de identidad.

Además, encontraron parafernalia relacionada con drogas, incluyendo objetos con presuntos residuos de fentanilo.

Los funcionarios publicos indicaron que uno de los sujetos tenía una orden de arresto activa en Massachusetts. Otro de los detenidos admitió haber utilizado identificaciones falsas para obtener tarjetas de crédito y alquilar el vehículo.

Los arrestados fueron identificados como Till Freeman Sheffield, de 30 años y residente de Miami; Ryan Bosivert, de 44 años; y Kristin Chase, de 49 años, ambos residentes de Boston. Los tres fueron trasladados a la cárcel del condado, donde enfrentan múltiples cargos por delitos graves.

Detectives continúan investigando el caso y trabajan en la identificación de posibles víctimas relacionadas con las tarjetas y documentos fraudulentos incautados durante el operativo.