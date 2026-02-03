martes 3  de  febrero 2026
ANÁLISIS

Grave e inquietante

Una Asamblea no elegida libremente, expresión del mismo sistema de poder de Delcy Rodríguez, figura clave de la continuidad chavista después de Nicolás Maduro

Gentiloni y Rodríguez hablaron de la vasta comunidad italiana residente en Venezuela y el italiano destacó a la canciller las difíciles condiciones que afronta (EFE)

Gentiloni y Rodríguez hablaron de la "vasta comunidad" italiana residente en Venezuela y el italiano destacó a la canciller las "difíciles condiciones que afronta" (EFE)

Diario las Américas | MARINELLYS TREMAMUNNO
Por MARINELLYS TREMAMUNNO

Una Asamblea no elegida libremente, expresión del mismo sistema de poder de Delcy Rodríguez, figura clave de la continuidad chavista después de Nicolás Maduro.

Lee además
Desde 2014 hasta 2025 la represión no cesa en Venezuela.
REPRESIÓN

Amnistía Internacional denuncia falta de "medidas para hacer justicia" en Venezuela
La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
TRANSICIÓN

Un mes sin el dictador Maduro en el poder: ¿qué cambió en Venezuela?

Esta no es una designación diplomática “normal”, también porque ha sido autorizada por el actual gobierno italiano.

En este contexto, un embajador chavista no es un representante legítimo, sino un operador político de un aparato que ha saqueado al Estado venezolano y que está inserto en una red de criminalidad transnacional.

La pregunta es inevitable:

¿Cómo puede el gobierno italiano encabezado por Giorgia Meloni legitimar a Delcy Rodríguez?

Desde 2019, Italia ha declarado no reconocer la legitimidad democrática del régimen chavista.

Una posición confirmada después de las controvertidas elecciones de 2024 y con el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo.

Entonces, ¿qué ha cambiado hoy?

¿Por qué lo que no era aceptable para un gobierno de izquierda en 2019 pasa a serlo para un gobierno de derecha en 2026?

Estados Unidos, por boca del secretario de Estado Marco Rubio, ha sido claro: Washington no reconoce al chavismo como gobierno legítimo. Los contactos son solo funcionales, ligados al control del poder por la fuerza.

Rubio lo dijo sin ambigüedades: negociar con el chavismo es como negociar con los talibanes.

¿Por qué entonces Italia parece ir incluso más allá de la línea estadounidense?

La política exterior no es solo diplomacia.

Es coherencia, credibilidad y responsabilidad histórica.

Y sobre esto, Italia debe responder ante nosotros, los italo-venezolanos.

Temas
Te puede interesar

Representante de EEUU en Venezuela augura "beneficios tangibles" para ambos países

Rubio no improvisa y Machado volteó la arepa

Magallanes campeón de la LVBP: Yadier Molina y Odor guían el título 14 de la Nave Turca

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson
WASHINGTON

Congreso de EEUU pone fin al cierre presupuestal del gobierno

Centro de Pronósticos del Tiempo, INSMET. Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche del 03 de febrero de 2026.
CLIMA

Cuba registra récord de temperatura mínima de 0 ºC

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
REPRESIÓN

ONG venezolana alerta sobre 63 presos políticos con patologías graves y condiciones de neurodivergencia

Oscar Ernesto Sánchez-Aguire, de 26 años.
ATAQUE VIAL

Detienen a hombre acusado de agredir a conductora y provocar choque en La Pequeña Habana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump recibe a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro.
WASHINGTON

Trump recibe al presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca

Te puede interesar

Beneficiarios del programa SNAP enfrentan nuevos requisitos laborales y restricciones en la compra de alimentos a partir del 1 de febrero de 2026.
ASISTENCIA ALIMENTARIA

Nuevos requisitos y recortes al programa SNAP entran en vigor en EEUU

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.
INVESTIGACIóN

Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso por caso Epstein

El presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Petro califica de "positiva" la reunión con el presidente Trump

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson
WASHINGTON

Congreso de EEUU pone fin al cierre presupuestal del gobierno

Imagen referencial del invierno en Miami Beach.
INVIERNO ATÍPICO

El frío no cede en el sur de Florida y otro frente amenaza con prolongar las bajas temperaturas