Grave e inquietante

Gentiloni y Rodríguez hablaron de la "vasta comunidad" italiana residente en Venezuela y el italiano destacó a la canciller las "difíciles condiciones que afronta" (EFE)

Este 3 de febrero de 2026, una Asamblea Nacional venezolana carente de legitimidad democrática autorizó el nombramiento de una nueva embajadora de Venezuela en Italia . María Elena Uzzo.

Una Asamblea no elegida libremente, expresión del mismo sistema de poder de Delcy Rodríguez , figura clave de la continuidad chavista después de Nicolás Maduro.

TRANSICIÓN Un mes sin el dictador Maduro en el poder: ¿qué cambió en Venezuela?

REPRESIÓN Amnistía Internacional denuncia falta de "medidas para hacer justicia" en Venezuela

Esta no es una designación diplomática “normal”, también porque ha sido autorizada por el actual gobierno italiano.

En este contexto, un embajador chavista no es un representante legítimo, sino un operador político de un aparato que ha saqueado al Estado venezolano y que está inserto en una red de criminalidad transnacional.

La pregunta es inevitable:

¿Cómo puede el gobierno italiano encabezado por Giorgia Meloni legitimar a Delcy Rodríguez?

Desde 2019, Italia ha declarado no reconocer la legitimidad democrática del régimen chavista.

Una posición confirmada después de las controvertidas elecciones de 2024 y con el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo.

Entonces, ¿qué ha cambiado hoy?

¿Por qué lo que no era aceptable para un gobierno de izquierda en 2019 pasa a serlo para un gobierno de derecha en 2026?

Estados Unidos, por boca del secretario de Estado Marco Rubio, ha sido claro: Washington no reconoce al chavismo como gobierno legítimo. Los contactos son solo funcionales, ligados al control del poder por la fuerza.

Rubio lo dijo sin ambigüedades: negociar con el chavismo es como negociar con los talibanes.

¿Por qué entonces Italia parece ir incluso más allá de la línea estadounidense?

La política exterior no es solo diplomacia.

Es coherencia, credibilidad y responsabilidad histórica.

Y sobre esto, Italia debe responder ante nosotros, los italo-venezolanos.