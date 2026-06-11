Doral designa nuevo jefe policial tras debate por arrestos migratorios y apoyo a ICE

Matthew Castillo asumirá oficialmente sus funciones el próximo 15 de junio y será juramentado días después durante una ceremonia pública.

DORAL. - La designación de Matthew Castillo como nuevo jefe del Departamento de la Policía de Doral (DPD) fue aprobada por el Concejo Municipal este miércoles, en medio de cuestionamientos de algunos residentes sobre los arrestos vinculados a personas con procesos migratorios pendientes registrados durante su gestión al frente de la policía de Miami Springs.

El funcionario asumirá oficialmente sus funciones el próximo 15 de junio y será juramentado días después durante una ceremonia pública.

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Originario del sur de Florida y graduado de la Universidad Internacional de Florida (FIU), acumula más de una década de trayectoria en las fuerzas del orden. Durante su carrera ha trabajado en patrullaje, investigaciones criminales, unidades especializadas y programas de acercamiento con los residentes. También es egresado de la Academia Nacional del FBI.

La administración municipal destacó además su participación en iniciativas relacionadas con la incorporación de nuevas tecnologías, estrategias preventivas y proyectos orientados a fortalecer la relación entre los cuerpos de seguridad y la ciudadanía.

Sin embargo, buena parte de la discusión durante la reunión, estuvo centrada en los datos reportados por Miami Springs sobre encuentros con personas que mantenían casos pendientes ante las autoridades migratorias.

De acuerdo con estadísticas estatales, esa agencia reportó 75 encuentros relacionados con inmigración entre agosto de 2025 y mayo de 2026, los cuales derivaron en 50 arrestos.

Algunos asistentes manifestaron preocupación ante la posibilidad de que medidas similares pudieran replicarse en Doral, un municipio donde gran parte de la población nació fuera de Estados Unidos.

Durante la audiencia pública, el residente Richard Glukstad cuestionó el desempeño del futuro jefe policial y señaló que Miami Springs figuró entre las jurisdicciones más activas del estado en este tipo de intervenciones.

La alcaldesa Cristi Fraga rechazó que el nombramiento represente un cambio de dirección para la ciudad.

“Nadie está haciendo una nueva política. No va a suceder con nuestro departamento de policía”, afirmó.

La concejal Maureen Porras también respaldó la selección y aseguró que el designado funcionario expresó su compromiso de mantener una relación de respeto con los diversos sectores que conforman la población local.

Ante las inquietudes planteadas durante la jornada, Castillo sostuvo que las cifras reportadas por Miami Springs no corresponden a operativos enfocados en perseguir a personas por su estatus migratorio.

“No hay necesidad de temer. En Miami Springs el 80% de la población es hispana. Nosotros no aplicamos la ley de estatus migratorio; aplicamos la ley”, expresó.

Según explicó, los casos surgieron durante investigaciones o arrestos vinculados a presuntas actividades delictivas, situaciones en las que posteriormente se detectaban asuntos pendientes relacionados con inmigración.

Una posición similar fue expresada por el concejal Rafael Pineyro, quien afirmó que esas intervenciones estaban asociadas a investigaciones criminales y no a acciones dirigidas contra individuos por su situación migratoria.

La administradora municipal, Zeida Sardiñas, también respaldó la designación y destacó su experiencia administrativa y operativa para dirigir la institución en una etapa de crecimiento.

El nuevo jefe policial indicó además que sus prioridades estarán enfocadas en reforzar la seguridad pública y atender una de las preocupaciones más frecuentes entre los residentes: la congestión vehicular.