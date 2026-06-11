Acusan a hombre de matar y ocultar el cuerpo de su padre en el centro-norte de Florida

Andres Bahamon acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de su padre.

FLORIDA. - Un hombre de 25 años enfrenta cargos por asesinato después de que investigadores localizaran el cuerpo de su padre enterrado en el patio trasero de una vivienda en el condado de Marion, informaron las autoridades.

Andres Bahamon fue acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de Andres Bahamon-Prada, de 43 años, según la Oficina del Sheriff del Condado de Marion (MCSO).

La investigación comenzó el 16 de mayo, cuando un familiar reportó la desaparición del hombre de 43 años tras varios días sin tener noticias sobre su paradero. Según las autoridades, la última vez que fue visto ocurrió el 7 de mayo.

A medida que avanzaban las pesquisas, los detectives encontraron indicios que apuntaban a la posible comisión de un delito, por lo que el caso pasó a ser tratado como una investigación de homicidio.

El 18 de mayo, agentes ejecutaron una orden de allanamiento en una propiedad de Dunnellon. Durante la inspección detectaron una zona de tierra removida recientemente y localizaron restos humanos enterrados detrás de la vivienda.

Un día después, Bahamon fue arrestado inicialmente por presunta manipulación de evidencias relacionadas con la investigación de la desaparición. Posteriormente, el hallazgo de sangre seca dentro de la residencia fortaleció las sospechas en su contra.

Aunque en un primer momento se negó a colaborar con los investigadores, más tarde aceptó ser entrevistado mientras permanecía bajo custodia y admitió haber causado la muerte de su padre, de acuerdo con la MCSO.

Durante el interrogatorio, el acusado aseguró que había pedido repetidamente a Dios permiso para cometer el crimen. También afirmó que consideraba estar cumpliendo una misión divina porque creía que la víctima intentaba relacionarse con personas satánicas y representaba una amenaza para su vida.

Las autoridades indicaron que Bahamon ofreció una descripción detallada de los hechos y explicó que enterró el cuerpo en la residencia para evitar que fuera descubierto y que permanece detenido sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial en su contra.