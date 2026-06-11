jueves 11  de  junio 2026
TRAGEDIA

Investigan muerte de niña baleada dentro de una vivienda en Florida City

Una menor de 5 años murió tras recibir un disparo en una residencia. Detectives intentan esclarecer cómo ocurrió el incidente

Patrulla de la policí Florida City en la escena del crimen.

Patrulla de la policí Florida City en la escena del crimen.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA FLORIDA CITY
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

FLORIDA CITY. - Detectives de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) investigan la muerte de una niña de 5 años que resultó herida de bala dentro de una vivienda en Florida City, un incidente cuyas circunstancias continúan sin esclarecerse.

De acuerdo con información preliminar, agentes de la Policía de Florida City respondieron durante la mañana del miércoles a una residencia ubicada en el área de de la 1st Court, al oeste de la US-1, tras recibir un reporte relacionado con una menor herida por un disparo.

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Posteriormente, MDSO asumió las pesquisas. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la niña con un impacto de bala y determinaron que debía ser trasladada de inmediato para recibir atención médica.

Según las autoridades, mientras unidades de Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) se dirigían a la escena, los agentes optaron por transportar a la pequeña debido a la gravedad de sus lesiones. Fue llevada inicialmente al Hospital Baptist de Homestead junto a su madre y posteriormente trasladada en helicóptero al HCA Florida Kendall Hospital en donde falleció horas después pese a los esfuerzos médicos como consecuencia de la afectación sufrida.

De acuerdo con MDSO, al momento del incidente había cinco personas dentro de la propiedad: tres adultos, la víctima y su hermano de 4 años. Hasta ahora, los investigadores no han precisado cuál era la ubicación de cada uno de los ocupantes cuando ocurrió el incidente.

Durante el procesamiento de la escena, los detectives recuperaron un arma de fuego dentro de la casa y comenzaron a recopilar evidencias para reconstruir los hechos. Asimismo, señalaron que todavía intentan determinar quién manipuló el rifle y cómo se apretó el gatillo.

La agencia confirmó además que un hombre fue retenido temporalmente para ser entrevistado durante las primeras etapas de la investigación. Sin embargo, aclararon que no hay personas bajo custodia ni se busca a ningún sospechoso en relación con el caso.

En un hecho separado, la madre de la menor, identificada como Ashley Hosendove, de 32 años, fue arrestada el miércoles por una orden judicial pendiente relacionada con un incidente ocurrido meses atrás. Las autoridades precisaron que esa detención no guarda relación con la investigación en curso.

Los oficiales tampoco han determinado si la herida fue consecuencia de un disparo accidental o si intervino otra persona. Por el momento, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

Hasta el cierre de esta edición, no se habían anunciado arrestos ni presentado cargos relacionados con lo ocurrido.

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