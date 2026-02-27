Miami y Fort Lauderdale escalan en ranking nacional de interés para alquilar en 2026

MIAMI .- Miami y Fort Lauderdale se posicionan entre las ciudades con mayor demanda de alquiler en el sur de Florida rumbo a la temporada 2026, según el más reciente informe nacional de RentCafe.com, que revela un fuerte aumento en búsquedas, propiedades guardadas y actividad de inquilinos, anticipando mayor competencia en el mercado local.

El sur de Florida vive su momento en el mercado de renta residencial, y los datos lo confirman. De acuerdo con el reporte Renter Engagement Tracker ( REnT ), de RentCafe.com Miami escaló 100 posiciones interanuales para ubicarse en el puesto 27 a nivel nacional, uno de los mayores saltos registrados entre las 150 ciudades más grandes de Estados Unidos analizadas.

Fort Lauderdale también mostró un ascenso contundente, subiendo 67 puestos hasta alcanzar el lugar 32 en el ranking nacional.

Este crecimiento refleja un renovado dinamismo en la región, justo cuando comienza a perfilarse la temporada alta de alquileres de verano 2026.

Comportamiento de los usuarios

El informe no solo mide búsquedas generales, sino niveles de compromiso real por parte de los usuarios.

En el caso de Miami, las visualizaciones de páginas de listados crecieron 7% interanual. Sin embargo, el dato más revelador está en el comportamiento activo. Es decir, las propiedades marcadas como favoritas aumentaron 149%, mientras que las búsquedas guardadas subieron 60%. Esto indica que los inquilinos no están navegando de forma casual, sino identificando activamente propiedades específicas y preparándose para tomar decisiones.

Fort Lauderdale presentó una dinámica ligeramente distinta. Aunque las visualizaciones de páginas disminuyeron 4%, las propiedades marcadas como favoritas crecieron 41% y las búsquedas guardadas aumentaron 30%. El patrón sugiere que, aunque el volumen total de exploración bajó, la intención de alquiler sigue siendo sólida y más enfocada.

Líderes en el ranking en EEUU

A nivel nacional, las ciudades del Medio Oeste y del Sur encabezan la demanda temprana para 2026. Cincinnati, Atlanta y Minneapolis ocupan los tres primeros lugares como los mercados con mayor actividad de inquilinos al inicio del año.

En estas ciudades, las búsquedas de apartamentos, propiedades guardadas y listados marcados como favoritos muestran un incremento sostenido meses antes del tradicional pico de verano.

Aunque Miami y Fort Lauderdale no están en el top tres nacional, su avance acelerado las convierte en mercados clave a observar en el sureste del país, especialmente por el tamaño, la migración interna y el atractivo económico del sur de Florida.

Tabla de alquiler Florida Interés por el alquiler en ciudades de Florida. Rent.Cafe.com

Orlando líder en Florida

Dentro del ranking estatal, Orlando ocupa el primer lugar en Florida con una puntuación REnT de 74.44 y la posición 17 a nivel nacional. Le siguen Miami (71.76) y Fort Lauderdale (70.45), consolidando al sur del estado como uno de los principales polos de interés inmobiliario.

Otras ciudades de Florida en el listado incluyen Jacksonville, Tampa y Port St. Lucie, pero el crecimiento más llamativo en términos de impulso interanual corresponde al sur del estado.

Cómo se elaboró el estudio REnT

El informe Renter Engagement Tracker se basa en el análisis de millones de búsquedas realizadas en RentCafe.com, una plataforma nacional de búsqueda de apartamentos y casas en renta.

Para compilar el reporte, el equipo de investigación examinó datos de listados de alquiler en las 150 ciudades más grandes de EEUU continental. Las regiones fueron definidas conforme a los criterios de la Oficina del Censo de EEUU.

La puntuación REnT se calcula mediante la suma de cuatro indicadores clave: disponibilidad de apartamentos (hasta 40 puntos), visualizaciones de páginas (hasta 30 puntos), propiedades guardadas como favoritas (hasta 15 puntos) y búsquedas personalizadas guardadas (hasta 15 puntos). Para cada métrica se consideró tanto el volumen total como la variación interanual.

¿Qué significa esto para la temporada de alquiler 2026?

El aumento temprano en el nivel de compromiso digital sugiere que la competencia por unidades en Miami y Fort Lauderdale podría intensificarse antes del verano. Los datos muestran un mercado más estratégico, con inquilinos que investigan, comparan y guardan opciones con meses de anticipación.

Para propietarios e inversionistas en el sur de Florida, estas señales podrían traducirse en mayor presión sobre precios y tiempos de vacancia más cortos si la tendencia se mantiene.

