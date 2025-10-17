Dos hombres mueren en tiroteo frente a un Walgreens en Miami-Dade

Miami — La madrugada del viernes, dos hombres perdieron la vida en un violento tiroteo frente a una farmacia Walgreens ubicada en la intersección de la 7th Avenida y la calle 95, al norte del condado Miami Dade, precisamente en el vecindario de Pinewood.

Agentes de la policía acudieron al lugar alrededor de las 2 a.m. tras recibir reportes de disparos en el parqueo del establecimiento. Al llegar, encontraron a un hombre dentro de un vehículo y a otro tendido en el suelo, ambos con aparentes heridas de bala. Los oficiales confirmaron que ambos fallecieron en la escena.

SUCESOS Al menos cuatros muertos y 12 heridos durante tiroteo tras un partido de fútbol americano en Misisipi

De acuerdo con información oficial, testigos, que se encontraban en el área al momento del incidente relataron haber escuchado al menos seis disparos provenientes del estacionamiento de la farmacia. Las autoridades también observaron marcadores de evidencia junto al lado del conductor de una Chevrolet Tahoe negra, así como lo que parecía ser un arma de fuego.

La oficina del sheriff del condado señaló que no hay sospechosos bajo custodia y que no se está buscando activamente a ninguna persona vinculada con el incidente.

Por ahora, las causas del tiroteo siguen sin determinarse, aunque la investigación continúa abierta mientras los detectives recopilan evidencia y analizan testimonios para esclarecer lo ocurrido en este trágico episodio que ha conmocionado a la comunidad de Pinewood