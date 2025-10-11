sábado 11  de  octubre 2025
SUCESOS

Al menos cuatros muertos y 12 heridos durante tiroteo tras un partido de fútbol americano en Misisipi

El alcalde John Lee confirmó el balance provisional de víctimas tras el tiroteo en la madrugada de este sábado

El tiroteo ocurrió en la calle principal de esta pequeña localidad de Leland, en Misisipi, al término del encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el instituto de Charleston (imagen referencial)

El tiroteo ocurrió en la calle principal de esta pequeña localidad de Leland, en Misisipi, al término del encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el instituto de Charleston (imagen referencial)

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MISISIPI. -- Al menos cuatro personas murieron y 12 resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido este sábado 11 de octubre de madrugada en el estado norteamericano de Misisipi, al término de un partido entre institutos de fútbol americano de la localidad de Leland.

El alcalde de la ciudad, John Lee, confirmó el balance provisional de víctimas a la cadena CBS. Ningún sospechoso se encuentra todavía bajo custodia.

Lee además
tiroteo en academia naval en maryland: las autoridades aseguran la zona
SUCESOS

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona
Policía de Grand Blanc, Michigan.
SUCESOS

Tiroteo en iglesia de Michigan deja un muerto y varios heridos

El incidente ocurrió en la calle principal de esa pequeña localidad de unos 4.000 habitantes al término del encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el instituto de la localidad de Charleston.

El Departamento de Policía de Leland dijo a CNN que la investigación está en curso. La Oficina de Investigación de Misisipi señaló que está colaborando en la investigación, pero remitió a la Policía de Leland para la divulgación de detalles sobre el incidente.

Cuatro de los heridos están en condición crítica y fueron trasladados al Centro Médico de la Universidad de Misisipi. Las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas.

Registro en EEUU

De acuerdo con la organización civil Gun Violence Archive, Estados Unidos ha registrado al menos 300 tiroteos masivos, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, en lo que va de 2025.

El jueves 9 de octubre, ocurrió un tiroteo en Allapattah, tras lo cual un sospechoso resultó muerto y dos policías heridos luego del intercambio de disparos. En el incidente estuvieron involucrados seis policías de Miami.

FUENTE: Con información de Europa Press/ CNN

Temas
Te puede interesar

Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Trump logra acuerdo con farmacéutica AstraZeneca para reducir el precio de los medicamentos

Neutralización militar de EEUU, escenario más probable contra Cartel de los Soles de Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Comisión de Miami-Dade en pleno 
DE CRISIS EN CRISIS

Miami-Dade prepara expropiación de activo crucial para el puerto de Miami

El presidente Donald Trump. video
DECLARACIONES

Trump dice que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz en su "honor"

Agentes policias detienen a revoltosos de la extrema izquierda que intentan llevar el caos y la inseguridad a las ciudades gobernadas por la ultraizquierda para desestabilizar al gobierno del presidente Donald J. Trump.
ANáLISIS/ POLíTICA EN EEUU

Demócratas apuestan por el caos en ciudades y la parálisis del presupuesto federal

Varios migrantes centroamericanos atentidos por el Instituto Guatemalteco de Migración
ACUERDOS

Guatemala recibe primer vuelo de migrantes de Estados Unidos con nacionalidad de otro país

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
ESCALADA DE TENSIONES

Trump anuncia arancel adicional del 100% a importaciones chinas como respuesta a su hostilidad

Te puede interesar

El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

Neutralización militar de EEUU, escenario más probable contra Cartel de los Soles de Venezuela

Por María Inés Lombardi
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
FLORIDA

La odisea de un migrante que había cumplido su condena en EEUU y fue deportado a un país africano

Terroristas de Hamás.
¿Se avecina obstáculo?

Hamás afirma que el desarme previsto en el plan de paz está "fuera de discusión y no es negociable"

Stacy L. Miller, directora y CEO del Departamento de Transporte y Obras Públicas (DTPW). 
NUEVA ERA DEL TRANSPORTE

Nuevo corredor de autobuses eléctricos transforma la movilidad en el sur de Miami-Dade

Agentes policias detienen a revoltosos de la extrema izquierda que intentan llevar el caos y la inseguridad a las ciudades gobernadas por la ultraizquierda para desestabilizar al gobierno del presidente Donald J. Trump.
ANáLISIS/ POLíTICA EN EEUU

Demócratas apuestan por el caos en ciudades y la parálisis del presupuesto federal