Al menos cuatros muertos y 12 heridos durante tiroteo tras un partido de fútbol americano en Misisipi

El tiroteo ocurrió en la calle principal de esta pequeña localidad de Leland, en Misisipi, al término del encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el instituto de Charleston (imagen referencial)

MISISIPI. -- Al menos cuatro personas murieron y 12 resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido este sábado 11 de octubre de madrugada en el estado norteamericano de Misisipi, al término de un partido entre institutos de fútbol americano de la localidad de Leland.

El alcalde de la ciudad, John Lee, confirmó el balance provisional de víctimas a la cadena CBS. Ningún sospechoso se encuentra todavía bajo custodia.

El incidente ocurrió en la calle principal de esa pequeña localidad de unos 4.000 habitantes al término del encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el instituto de la localidad de Charleston.

El Departamento de Policía de Leland dijo a CNN que la investigación está en curso. La Oficina de Investigación de Misisipi señaló que está colaborando en la investigación, pero remitió a la Policía de Leland para la divulgación de detalles sobre el incidente.

Cuatro de los heridos están en condición crítica y fueron trasladados al Centro Médico de la Universidad de Misisipi. Las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas.

Registro en EEUU

De acuerdo con la organización civil Gun Violence Archive, Estados Unidos ha registrado al menos 300 tiroteos masivos, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, en lo que va de 2025.

El jueves 9 de octubre, ocurrió un tiroteo en Allapattah, tras lo cual un sospechoso resultó muerto y dos policías heridos luego del intercambio de disparos. En el incidente estuvieron involucrados seis policías de Miami.

