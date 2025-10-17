viernes 17  de  octubre 2025
SUCESOS

Hombre atrincherado desata fuerte operativo policial en Miami

El despliegue tuvo lugar en el área de la intersección de la 3rd Court y la calle 4, al Noroeste de la ciudad.

Unidades especiales permanecieron en la escena durante la operación.

CORTESIA PEDRO CRUZ - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Miami — Una llamada al 911 la noche del jueves desencadenó un amplio despliegue policial en los alrededores del edificio Camillus House, tras reportarse que un individuo estaba atrincherado y presuntamente armado.

Según el Departamento de Policía de Miami (MPD), poco después de las 8:30 p.m. se activó el protocolo de emergencia y varias patrullas acudieron a la escena. La ubicación exacta corresponde a la intersección de la 3rd Court y la calle 4 al Noroeste de la ciudad.

Ante la posibilidad de que el sujeto portara un arma, las autoridades clasificaron la situación como de alto riesgo y convocaron a las Unidades Especiales de Armas y Tácticas (SWAT).

Mientras los negociadores intentaban establecer contacto con el sospechoso, los agentes establecieron un perímetro de seguridad y pidieron a los residentes mantenerse alejados de la zona.

Alrededor de las 10:30 p.m., uno de los oficiales involucrados en el operativo disparó su arma reglamentaria. El MPD confirmó más tarde que no se reportaron heridos como consecuencia de ese disparo.

El incidente se extendió hasta la madrugada del viernes. Aproximadamente a las 2:30 a.m., casi seis horas después del primer aviso, el individuo fue puesto bajo custodia sin que se registraran nuevos enfrentamientos.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del detenido ni se han precisado las razones del atrincheramiento. La investigación continúa abierta mientras las autoridades trabajan para esclarecer el origen del suceso.

