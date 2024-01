Dos policías heridos tras responder a incidente doméstico en Miami-Dade

Según la información, dos agentes uniformados de patrulla acudieron al lugar para investigar un incidente doméstico. Cuando los agentes se acercaban a la puerta de la casa, se encontraron con un hombre armado con una escopeta, que disparó contra los agentes.

Entonces hubo un intercambio de disparos. Uno d ellos agentes, de 35 años, fue herido en uno de sus brazos. El otro agente, de 57 años, recibió golpes en un brazo y en la cara.

Ambos agentes fueron transportados al hospital Jackson South.

Un tercer agente, una mujer de 40 años, también fue trasladado para una evaluación médica.

Durante el intercambio de fuego, el hombre agresor, cuyo nombre también se desconoce, fue impactado y murió en el lugar de los hechos.

"Este tipo de violencia hacia nuestros oficiales no será tolerado", "Por la gracia de Dios, hoy están vivos", comentó el director de la Policía de Miami-Dade, Stephanie V. Daniels.

Datos

El cuerpo policíaco condal de Miami-Dade fue creado en 1836, con el nombre Dade County Sheriff's Office, y cuenta actualmente con unos 4.700 empleados, de los cuales cerca de 3.000 son oficiales policíacos.

Esta fuerza policial opera desde ocho estaciones repartidas en el condado de Miami-Dade y varias oficinas especializadas.

La Policía condal de Miami-Dade está acreditada internacionalmente por Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, así como a nivel estatal por Florida Commission for Law Enforcement Accreditation.