Edge House Miami, nueva torre residencial de 56 pisos recibe aprobación oficial

MIAMI.– El desarrollador internacional Grupo T&C anunció que su proyecto Edge House Miami, una torre residencial de 56 pisos, obtuvo la aprobación oficial de la Junta de Revisión de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Miami, dando luz verde a una de las propuestas más ambiciosas en el creciente vecindario de Edgewater. La torre estará ubicada en el 1837 NE 4th Avenue, en una zona estratégica que conecta con Design District, Midtown, Downtown, Brickell y Miami Beach.

“Este es un hito fundamental en nuestro camino hacia la creación de una experiencia de vida única en uno de los barrios más cotizados de Miami”, afirmó William Ticona, fundador y CEO de Grupo T&C. “Edge House Miami encarna el futuro de la vida urbana: lujo, flexibilidad y diseño inteligente que responde a las nuevas formas de habitar, trabajar e invertir.”

Residencias de lujo llave en mano

El proyecto contará con 608 unidades completamente amuebladas, diseñadas por Adriana Hoyos Design Studio. Las viviendas, que van desde 38 hasta 115 metros cuadrados, incluirán estudios y residencias de hasta tres habitaciones, con ventanales de piso a techo, techos de nueve pies, terrazas privadas, acabados de alta gama y tecnología inteligente.

Amenidades exclusivas

Edge House Miami ofrecerá a sus residentes más de dos niveles de amenidades, además de una terraza panorámica. Entre ellas destacan:

Piscinas de relajación y activas.

Centro de bienestar con salas de tratamiento.

Estudio de yoga privado y gimnasio de última generación.

Espacios de coworking, salas de reuniones, estudio de podcast.

Lobby lounge con bar, café gourmet y snacks.

Valet y concierge las 24 horas.

Áreas verdes con diseño paisajístico de Witkin Hults & Partners, jardines, zona infantil y espacios exclusivos para residentes.

La torre también se distinguirá como la primera bio segura de alquiler a corto plazo en Edgewater, equipada con tecnología Clear™ para la purificación avanzada de aire, agua y superficies, fomentando un estilo de vida centrado en el bienestar.

“Edgewater se ha consolidado como uno de los sectores más dinámicos de Miami, y Edge House Miami contribuirá significativamente a ese crecimiento”, señaló Carlos Lago, socio de la firma Greenberg Traurig en Miami. “Nos enorgullece haber colaborado con Grupo T&C y Kobi Karp Architecture & Interior Design para hacer realidad este proyecto. Felicitaciones por la aprobación obtenida.”

Grupo T&C y su expansión internacional

Con una sólida trayectoria en el sector inmobiliario peruano, Grupo T&C ha construido un portafolio diverso en zonas estratégicas de Lima, abarcando los sectores residencial, hotelero y corporativo. La empresa ahora da un paso firme en su proceso de internacionalización con Edge House Miami, reflejando su visión de calidad, eficiencia e innovación en mercados globales.

Comercialización a cargo de Douglas Elliman

El mercadeo y ventas del proyecto estará a cargo de Douglas Elliman Development Marketing, reconocida por sus récords en ventas de nuevos desarrollos en Estados Unidos. Gracias a su alianza con Knight Frank Residential, la consultora inmobiliaria privada más grande del mundo, Edge House Miami contará con proyección internacional, llegando a potenciales inversionistas en más de 58 países.

