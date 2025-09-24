miércoles 24  de  septiembre 2025
NOVEDOSO EDIFICIO

Edge House Miami, nueva torre residencial de 56 pisos recibe aprobación oficial

El proyecto, diseñado por Kobi Karp y desarrollado por Grupo T&C, marca un hito en la transformación del dinámico vecindario de Miami

La nueva torre Edge House Miami tendrá 56 pisos.&nbsp;

La nueva torre Edge House Miami tendrá 56 pisos. 

Cortesía de: Edge House Miami
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El desarrollador internacional Grupo T&C anunció que su proyecto Edge House Miami, una torre residencial de 56 pisos, obtuvo la aprobación oficial de la Junta de Revisión de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Miami, dando luz verde a una de las propuestas más ambiciosas en el creciente vecindario de Edgewater. La torre estará ubicada en el 1837 NE 4th Avenue, en una zona estratégica que conecta con Design District, Midtown, Downtown, Brickell y Miami Beach.

“Este es un hito fundamental en nuestro camino hacia la creación de una experiencia de vida única en uno de los barrios más cotizados de Miami”, afirmó William Ticona, fundador y CEO de Grupo T&C. “Edge House Miami encarna el futuro de la vida urbana: lujo, flexibilidad y diseño inteligente que responde a las nuevas formas de habitar, trabajar e invertir.”

Lee además
Vista aérea de la siniestrada planta Covanta en Doral.
DORAL

Alcaldesa de Miami-Dade propone descartar construcción de un nuevo incinerador
La imagen muestra como será la Terminal K 
EXPANSIÓN

Miami International Airport anuncia construcción de la nueva Terminal K

Residencias de lujo llave en mano

El proyecto contará con 608 unidades completamente amuebladas, diseñadas por Adriana Hoyos Design Studio. Las viviendas, que van desde 38 hasta 115 metros cuadrados, incluirán estudios y residencias de hasta tres habitaciones, con ventanales de piso a techo, techos de nueve pies, terrazas privadas, acabados de alta gama y tecnología inteligente.

Amenidades exclusivas

Edge House Miami ofrecerá a sus residentes más de dos niveles de amenidades, además de una terraza panorámica. Entre ellas destacan:

  • Piscinas de relajación y activas.
  • Centro de bienestar con salas de tratamiento.
  • Estudio de yoga privado y gimnasio de última generación.
  • Espacios de coworking, salas de reuniones, estudio de podcast.
  • Lobby lounge con bar, café gourmet y snacks.
  • Valet y concierge las 24 horas.
  • Áreas verdes con diseño paisajístico de Witkin Hults & Partners, jardines, zona infantil y espacios exclusivos para residentes.

La torre también se distinguirá como la primera bio segura de alquiler a corto plazo en Edgewater, equipada con tecnología Clear™ para la purificación avanzada de aire, agua y superficies, fomentando un estilo de vida centrado en el bienestar.

“Edgewater se ha consolidado como uno de los sectores más dinámicos de Miami, y Edge House Miami contribuirá significativamente a ese crecimiento”, señaló Carlos Lago, socio de la firma Greenberg Traurig en Miami. “Nos enorgullece haber colaborado con Grupo T&C y Kobi Karp Architecture & Interior Design para hacer realidad este proyecto. Felicitaciones por la aprobación obtenida.”

Grupo T&C y su expansión internacional

Con una sólida trayectoria en el sector inmobiliario peruano, Grupo T&C ha construido un portafolio diverso en zonas estratégicas de Lima, abarcando los sectores residencial, hotelero y corporativo. La empresa ahora da un paso firme en su proceso de internacionalización con Edge House Miami, reflejando su visión de calidad, eficiencia e innovación en mercados globales.

Comercialización a cargo de Douglas Elliman

El mercadeo y ventas del proyecto estará a cargo de Douglas Elliman Development Marketing, reconocida por sus récords en ventas de nuevos desarrollos en Estados Unidos. Gracias a su alianza con Knight Frank Residential, la consultora inmobiliaria privada más grande del mundo, Edge House Miami contará con proyección internacional, llegando a potenciales inversionistas en más de 58 países.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Miami lidera construcción de apartamentos en Florida con más de 15.600 nuevas unidades en 2025

Shakespeare renace en Miami con versión moderna del "Rey Lear"

Exjugador de los Dolphins lanza fuertes declaraciones sobre Tua Tagovailoa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
Decreto

"Estado de conmoción exterior", la respuesta de Maduro al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Los inmigrantes ilegales Juan Carmen Pardón Méndez, de 29 años, y Juan Carlos Padrón Barrón, de 23 años, -ambos mexicanos- fueron recapturados por el ICE este martes, 23 de septiembre
TEXAS

ICE recaptura a dos inmigrantes indocumentados que atacaron a una agente de la Patrulla Fronteriza

El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.
DECLARACIÓN

Trump advierte: "Haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU"

El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Te puede interesar

Imagen referencial.
ÚLTIMA HORA

Un muerto y dos heridos durante tiroteo en oficinas de ICE en Dallas, atacante murió en el lugar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Proyección de dos ondas tropicales.
TEMPORADA CICLÓNICA

Advierten sobre posible formación de tormentas Humberto e Imelda en el Atlántico

Aviones interceptores supersónicos rusos MiG-31, equipados con misiles hipersónicos Kinzhal (Dagger), sobrevuelan la Plaza Roja durante el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, el 9 de mayo de 2018. 
Guerra

Rusia ignora consecuencias y anuncia continuar ofensiva contra Ucrania

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo