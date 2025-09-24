miércoles 24  de  septiembre 2025
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 24 al 30 de septiembre

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Kaseya Center

La sensación mundial del pop, Dua Lipa, llevará su Radical Optimism Tour al Kaseya Center el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre. La gira promociona su tercer álbum de estudio, Radical Optimism, y cuenta con la participación especial de Cil. Para más información, visite kaseyacenter.com.

Escena

Teatro Manuel Artime

El actor y comediante venezolano Roberto Jaramillo debuta en los escenarios de Estados Unidos con la gira de stand-up titulada Gracias a Ustedes Creo en Mí, un espectáculo que combina humor, anécdotas personales e inspiración. El tour arranca el 28 de septiembre en el Teatro Manuel Artime de Miami. Las entradas están en www.robertojaramillo.com.

Artes Visuales

Gary Nader Art Centre

Después de casi cuatro años de exhibición ininterrumpida, la experiencia inmersiva Botero Immersed, dedicada al maestro colombiano Fernando Botero, se despide del Gary Nader Art Centre. La muestra se puede visitar hasta el miércoles 22 de octubre. Los boletos se pueden adquirir en la entrada del centro o en www.boteroimmersed.com.

Letras

Books & Books

La música y la literatura cubana se encuentran este viernes 26 de septiembre, a las 7 pm, en un evento con Ricardo Oropesa, Tony Pinelli, Daniel de Prophet y Lázaro Caballero. La cita es en Books & Books, 265 Aragon Ave., en Coral Gables. La entrada es gratuita y los libros estarán a la venta durante la noche del evento. Más información en eventbrite.com.

