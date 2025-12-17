Rolando Escalona asume el Distrito 3 de Miami y promete ponerle fin a la división política

El comisionado Rolando Escalona levanta su brazo al juramentarse en el cargo.

MIAMI. — Rolando Escalona tomó posesión oficial de su cargo como comisionado del Distrito 3 de la Ciudad de Miami este miércoles en el emblemático Tower Theater de La Pequeña Habana.

Ante una multitud diversa, el nuevo legislador municipal de 34 años se comprometió a gobernar para todos los residentes tras su contundente victoria electoral del pasado 9, en una segunda vuelta en la que obtuvo el 53% de los votos.

En su discurso, después de juramentarse en la curul ante el secretario de las cortes de Miami-Dade, Juan Fernández Barquín, Escalona enfatizó la necesidad de sanar las “heridas políticas del distrito”.

"Me postulé porque demasiadas personas se sentían ignoradas, pasadas por alto o dejadas atrás. Y me postulé porque creo que el Ayuntamiento debe trabajar para todos, no solo para los poderosos o los bien conectados", declaró.

El nuevo comisionado insistió en que su gestión trascenderá las lealtades partidistas o electorales, un mensaje directo a una comunidad polarizada tras años de controversias.

"Ya sea que hayan votado por mí o no, seré su comisionado. La unidad no es un eslogan, es una responsabilidad", sentenció el exgerente de un reconocido restaurante del sector de Brickell, quien ahora enfrenta el reto de gestionar un distrito marcado por la gentrificación y la desigualdad económica.

Francis Suarez abrazo Comisionado Escalona El saliente alcalde Francis Suárez felicita al nuevo comisionado. D. CASTROPÉ

Prioridades

Escalona delineó una agenda entre la que destacan propuestas como el uso de terrenos municipales para viviendas de bajos recursos y la implementación de inteligencia artificial para agilizar los permisos de negocios, una medida que busca dinamizar la economía local.

El momento más emotivo del acto ocurrió cuando el comisionado se dirigió a su madre en español, con lo que reafirmó su identidad inmigrante como el pilar fundamental de su incipiente mandato.

"A mi mamá, que me enseñó desde joven el valor del trabajo duro y de soñar en grande. Gracias por tu apoyo incondicional", expresó con voz quebrada.

"Como su comisionado, les prometo esto: Nunca olvidaré de dónde vengo y para quién trabajo. Estaré presente. Escucharé. Les diré la verdad incluso cuando sea difícil, porque la confianza se construye a través de la honestidad", concluyó.

Daniella Levine Cava juramentacion Comisionado Escalona La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, asistió a la juramentación del comisionado Rolando Escalona. D. CASTROPÉ

Respaldo institucional

La juramentación contó con la presencia de figuras clave de la política local que avalaron el cambio en la Comisión de Miami.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, destacó la trayectoria de ascenso social del nuevo comisionado como un ejemplo de las oportunidades que ofrece Estados Unidos, aunque recordó los desafíos urgentes que enfrenta la ciudad.

"A partir de hoy vemos una gran renovación en el gobierno de la ciudad de Miami, y el gran compromiso es la responsabilidad. Escalona es la representación del sueño americano", afirmó Levine Cava, quien añadió que la prioridad debe ser clara: "Hay que trabajar por la vivienda asequible para la gente que vive en esta comunidad".

Por su parte, el alcalde saliente de Miami, Francis Suárez, reconoció implícitamente la turbulencia que ha sacudido al órgano legislativo municipal en los últimos años.

"La victoria de Rolando representa más que el triunfo, un compromiso para la comunidad del Distrito 3. La división no es buena, los conflictos tampoco. La meta es servir a los residentes", aseguró Suárez.

Con la llegada de Escalona, la Comisión de Miami completa su transformación junto a la reciente elección de la excomisionada condal Eileen Higgins como alcaldesa local.