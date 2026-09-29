Eileen Higgins expone en la Semana del Clima de Medellín los retos de Miami ante el calor y el aumento del nivel del mar

Eileen Higgins integró un panel en la primera jornada del encuentro climático en Medellín.

MEDELLÍN.- El aumento del nivel del mar y las temperaturas extremas forman parte de la realidad cotidiana de Miami. Con ambos desafíos como punto de partida, la alcaldesa Eileen Higgins participó en la inauguración de la Semana del Clima en Medellín, para presentar las respuestas adoptadas por su administración y conocer iniciativas que puedan aplicarse en los vecindarios.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Higgins señaló que este tipo de encuentro permite a los gobiernos locales conocer acciones que ya hayan dado resultados en otros lugares.

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“Es importante que, como alcaldes, compartamos ideas, pero no solamente ideas, sino soluciones que han sido implementadas en otras ciudades”, afirmó.

La mandataria sostuvo que es necesario avanzar con rapidez debido a la vulnerabilidad de la urbe. “Es una ciudad en la cual el riesgo del nivel del mar y el calor es muy alto. Necesitamos acelerar la implementación de estas medidas para proteger los vecindarios y a los vecinos que representamos”, expresó.

Entre las alternativas que despertaron su interés mencionó los llamados parques esponja, espacios públicos con vegetación diseñados para absorber y manejar el agua de lluvia en la ciudad colombiana. Estas instalaciones ofrecen áreas verdes y ayudan a reducir inundaciones ante episodios meteorológicos cada vez más intensos.

Para mitigar las altas temperaturas del sur de Florida, la administración local planta árboles y crea lugares donde las familias puedan refrescarse, entre ellos piscinas y jardines de agua para niños. A esas acciones se suman mejoras en la protección solar de los edificios y cambios normativos que exigen más vegetación en las nuevas construcciones, comentó.

Para ella, las reuniones de este tipo entre autoridades locales cobran valor cuando permiten identificar proyectos concretos. Durante la jornada conversó con investigadores universitarios cuyos estudios podrían aportar información útil para futuras decisiones.

“En eventos como este encontramos cosas de las cuales podemos aprender e implementar en el futuro”, comentó.

La funcionaria también reivindicó el papel de los gobiernos municipales en el debate climático. A su juicio, quienes administran las ciudades no pueden mirar hacia otro lado cuando una comunidad sufre una inundación o las temperaturas afectan directamente la vida de sus habitantes.

“Como alcaldes estamos en la primera línea. No podemos ignorar que se inundó un vecindario”, enfatizó al referirse a la responsabilidad de actuar desde el ámbito local.

También consideró necesario que estos espacios llamen la atención de otros niveles de gobierno. Advirtió que todavía existen dirigentes que no comprenden la urgencia de actuar, mientras las autoridades municipales deben responder de inmediato a los problemas de sus comunidades.

Otro aspecto que destacó fue la realización de una Semana del Clima en español. Recordó que Londres y Nueva York cuentan con citas similares, pero valoró que esta edición acerque la discusión a una audiencia latinoamericana.

“Es importante porque este es un problema global”, afirmó.

Asimismo, dejo abierta la puerta para que Miami sea próximamente sede de este acontecimiento.