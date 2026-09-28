Medellín reúne a 30 países y pone a las ciudades en el centro de la acción climática

La inauguración del evento se llevó a cabo en el Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín.

La apertura dejó una exigencia para los días siguientes: convertir las conexiones establecidas en resultados concretos.

El público siguió las intervenciones y los debates desarrollados en el recinto.

Con más de 13,200 personas inscritas de 30 países, cerca de 150 conferencistas y una programación que supera las 240 actividades, la capital antioqueña inauguró este lunes 28 de septiembre Climate Week Biodiversity 2026.

Alcaldes, ministros, diplomáticos, representantes de organismos multilaterales, bancos de desarrollo, empresas, universidades, organizaciones sociales y representantes de la ciudadanía que acudieron a la cita inaugural.

Foto oficial tras la firma de la Declaración de Medellin, ciudades que protegen y restauran la naturaleza.

Rodrigo Perpétuo, secretario ejecutivo de ICLEI América del Sur junto a Federico Gutiérrez, durante su intervención en la jornada inaugural del evento.

La participación del sur de Florida en esta primera edición contó con la ponencia de Eileen Higgins, alcaldesa de Miami.

MEDELLÍN, Colombia.- Con más de 13,200 personas inscritas de 30 países, cerca de 150 conferencistas y una programación que supera las 240 actividades, la capital antioqueña inauguró este lunes 28 de septiembre Climate Week Biodiversity 2026. De acuerdo con los organizadores, es la primera edición de esta plataforma en América Latina y el sur global, concebida para acelerar respuestas aplicables desde los municipios frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La apertura tuvo lugar en el Orquideorama del Jardín Botánico, sede de la Cumbre de Gobiernos Locales y Subnacionales. Alcaldes, ministros, diplomáticos, organismos multilaterales, bancos de desarrollo, empresas, universidades, organizaciones sociales y representantes de la ciudadanía comenzaron allí una discusión que parte de problemas concretos: inundaciones, calor extremo, presión sobre las fuentes de agua, protección de los ecosistemas y acceso a recursos para financiar soluciones.

La agenda central se extenderá hasta el 1 de octubre y las actividades distribuidas por distintos puntos de la ciudad continuarán hasta el día 10. La Alcaldía organiza la cita junto con Impact Hub Medellín, Fundación Socya, Climate Week Network y la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI). El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) participa como aliado estratégico, mientras ICLEI; Gobiernos Locales por la Sustentabilidad de América del Sur conduce la cumbre de autoridades locales con el respaldo del Distrito, CAF, Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe y el Grupo de Liderazgo Climático C40 (C40 Cities).

El primer día comenzó con la instalación institucional y una intervención de CAF. La mañana reunió un diálogo sobre biodiversidad desde la mirada de los alcaldes, una presentación de Michael Koh, Executive Fellow del Centro para Ciudades Habitables de Singapur (CLC), y paneles dedicados a la transformación urbana y la gestión municipal de la acción climática.

La apertura dejó una exigencia para los días siguientes: convertir las conexiones establecidas en resultados concretos. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Durante la tarde, el programa reservó un encuentro privado de mandatarios, una ponencia de Diego Mesa Puyo, designado para asumir a comienzos de octubre como director ejecutivo y presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), y debates sobre soluciones basadas en la naturaleza y tendencias de la cooperación técnica y financiera. La programación sumó las exposiciones de Lyana Latorre, vicepresidenta para América Latina y el Caribe de la Fundación Rockefeller, y de Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

La convocatoria contó con Manuel Pulgar-Vidal, líder global de Clima y Energía de WWF; Eileen Higgins, alcaldesa de la ciudad de Miami; Ilan Cuperstein, director regional para América Latina de C40 Cities; María José Torres Macho, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Colombia; Hernando García Martínez, director general del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

A ellos se sumaron las embajadoras Louise de Sousa, del Reino Unido, y Elizabeth Williams, de Canadá; Ángela María Penagos Concha, directora de la Oficina Nacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Bogotá; Rodrigo Perpétuo, secretario ejecutivo de ICLEI América del Sur, y César Luis Dockweiler Suárez, alcalde municipal de La Paz, Bolivia. La representación colombiana estuvo integrada por Alejandro Eder Garcés, alcalde de Cali; Ernesto Miguel Orozco Durán, alcalde de Valledupar, y Cristian Fernando Portilla Pérez, alcalde de Bucaramanga, entre otros funcionarios y especialistas.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El alcalde anfitrión, Federico Gutiérrez Zuluaga, en su intervención matutina utilizó el cambio experimentado por el territorio para explicar el significado de que una reunión de esta magnitud se celebre allí. Recordó que hace tres décadas era considerada la urbe más violenta del mundo y pocas personas querían visitarla.

“¿Quién iba a pensar que después de 30 años íbamos a tener en Medellín la Semana del Clima, cuando antes nadie quería venir?”, planteó durante su discurso inaugural.

Gutiérrez sostuvo que las políticas frente a la crisis ambiental se materializan principalmente en los municipios, donde se toman decisiones sobre transporte, agua, espacio público y ordenamiento del territorio. Destacó que la capital antioqueña integra la junta mundial de C40 Cities y comparte con Curitiba la representación de América Latina en esa instancia.

El mandatario expuso como ejemplo los corredores verdes que sustituyen superficies duras por áreas permeables, árboles y otras especies vegetales. Esas intervenciones, afirmó, han permitido reducir entre dos y cuatro grados centígrados la temperatura en algunos sectores. A ello sumó los sistemas urbanos de drenaje sostenible, concebidos para retener las lluvias y permitir que el agua llegue de manera gradual a ríos y quebradas, con el fin de disminuir el riesgo de inundaciones.

Entre las obras presentadas figura el Parque Primavera Norte, ubicado junto a la estación Acevedo del metro. Con una inversión cercana a 70 millones de dólares y un avance de 45%, combinará espacio público, un jardín infantil, áreas culturales y escenarios deportivos. Allí se construye un sistema urbano de drenaje sostenible que Gutiérrez describió como el mayor de Colombia y América Latina.

Según el cronograma expuesto, la primera parte será entregada en unos dos meses y medio, la cancha estará disponible el 28 de diciembre y el conjunto deberá quedar terminado en abril de 2027. Aunque mencionó que el municipio recibe alrededor de 1.8 millones de turistas al año, Gutiérrez insistió en que esta infraestructura fue concebida, ante todo, para las familias residentes.

Gutiérrez informó además que la administración invierte 663,000 millones de pesos colombianos en puntos críticos del río Medellín y sus quebradas. Agregó a ese balance el impulso al transporte público de cero emisiones, el avance de 54% de las obras del Metro de la 80 y el comienzo previsto para julio de 2027 de la construcción del Metrocable de San Antonio de Prado.

Las iniciativas estratégicas que respaldaron la candidatura serán mostradas durante estos días en un espacio interactivo. Así, las delegaciones podrán conocer las medidas adoptadas en el territorio, mientras las autoridades estudian experiencias desarrolladas fuera de Colombia.

Autoridades locales y representantes de organismos internacionales participaron en la primera jornada del encuentro climático. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

La participación de Miami abrió precisamente ese intercambio. En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS (DLA), la alcaldesa Eileen Higgins afirmó que compartir soluciones ya probadas permite acelerar su aplicación en comunidades expuestas a fenómenos similares.

“Miami es una ciudad donde el riesgo por el aumento del nivel del mar y el calor es muy alto. Necesitamos acelerar la implementación de medidas para proteger a los vecindarios y a las personas que representamos”, señaló.

Higgins explicó que ambas ciudades estudian el concepto de parques esponja, espacios verdes de uso público capaces de captar, retener y administrar el agua de lluvia. Ante los episodios de temperaturas extremas, su administración promueve la siembra de árboles, instalaciones acuáticas para niños y edificaciones con mayor protección solar. El código municipal fue modificado para exigir más arbolado en las nuevas construcciones.

La funcionaria dijo haber encontrado en el encuentro a investigadores universitarios cuyos estudios pueden aportar información útil para Miami. A su juicio, ese vínculo entre administraciones, academia y entidades internacionales es una de las ventajas prácticas de reunir en un mismo lugar a quienes diseñan políticas y a quienes desarrollan herramientas para ejecutarlas.

Valoró que la conversación se amplíe en español, después de ediciones conocidas en Londres y Nueva York. Higgins advirtió que los mandatarios municipales enfrentan de manera directa inundaciones, altas temperaturas y otros impactos, aun cuando algunos dirigentes de niveles superiores no comprenden la urgencia de actuar.

“Los alcaldes estamos en la primera línea. No podemos ignorar que un vecindario se inunda”, insistió.

En conversación con este medio, para Lyana Latorre, vicepresidenta para América Latina y el Caribe de la Fundación Rockefeller, la designación de la capital antioqueña como anfitriona reconoce un trabajo acumulado durante años y confirma que el clima dejó de ser un asunto aislado. En declaraciones a este medio, explicó que sus consecuencias deben analizarse junto con la salud, la alimentación y la energía.

Las olas de calor, las inundaciones y el aumento de ciertas enfermedades afectan de forma desproporcionada a las comunidades con menos recursos, indicó. A ello se suman los efectos de la variabilidad climática sobre la producción de alimentos y las dificultades que provocan las sequías en poblaciones sin acceso estable a electricidad.

“Yo creo que el clima hoy hace parte de una conversación mucho más global”, afirmó Latorre. La fundación concentra su labor regional en tres líneas relacionadas con ese impacto humano: programas de alimentación escolar más nutritiva, sistemas de alerta temprana en salud y acceso a energía.

La directiva agregó que la oficina regional tiene su base en Colombia y trabaja mediante alianzas. “No hacemos una intervención solos”, dijo al destacar que escuchar a gobiernos, especialistas y actores de cada territorio permite diseñar iniciativas ajustadas a sus necesidades.

Cristina Zambrano Restrepo, directora ejecutiva de ACI. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

La llegada de esta edición fue el resultado de varios años de gestión. Cristina Zambrano Restrepo, directora ejecutiva de ACI, contó a DLA que la agencia estudió las reuniones de Londres, Nueva York y San Francisco con la intención de llevar una edición al sur global.

La propuesta avanzó en San Francisco, donde los representantes locales expusieron sus resultados y presentaron la candidatura. Una vez aceptada, explicó Zambrano, se articularon esfuerzos del sector público, la empresa privada y la academia para organizar la programación.

Según la funcionaria, la cumbre inaugural cuenta con 15 alcaldes internacionales, 22 colombianos, representantes de más de 11 países y unas 45 delegaciones de otras urbes. Esas cifras corresponden a esa reunión, dentro de una convocatoria general que recibe participantes de 30 naciones.

Zambrano señaló que lo más importante era propiciar el encuentro para que las delegaciones conocieran la experiencia local y, al mismo tiempo, las autoridades pudieran aprender de las soluciones aplicadas en otros lugares.

Asimismo, informó que la agencia ha gestionado desde 2008 más de 158 millones de dólares en cooperación. Cerca de 62 millones, equivalentes a alrededor de 40% de ese monto, han respaldado iniciativas de sostenibilidad e infraestructura.

Entre los acuerdos recientes mencionó uno por 12.3 millones de dólares con Corea del Sur, enfocado en economía circular. El convenio incluye el compromiso de transferir conocimientos a otras localidades del sur global, una fórmula que la agencia espera repetir para atraer financiación y convertir las alianzas surgidas esta semana en nuevos proyectos.

Desde ICLEI América del Sur, Rodrigo Perpétuo planteó la elaboración de una declaración sustentada en cinco principios. Explicó que la meta es unir a gobiernos, empresas, sociedad civil y entidades internacionales alrededor de objetivos compartidos, en lugar de mantener esfuerzos dispersos.

Foto oficial tras la firma de la Declaración de Medellin, ciudades que protegen y restauran la naturaleza. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el anuncio de la Declaración de Medellin, ciudades que protegen y restauran la naturaleza, una iniciativa que une la urbe con Bogotá y Miami para proteger, mantener y ampliar las areas protegidas urbanas. La misma fue firmada por Federico Gutierrez, Eileen Higgins, Carlos Galán, Rodrigo Perpéuto, Andres Santamaría y Eduardo Loaisa.

Al cierre de esta edición, la agenda preveía lanzamientos, anuncios especiales y la entrega de dos reconocimientos. El One Planet City Challenge, a cargo de WWF, distingue a ciudades con avances en acción climática. El Mérito Ecológico del Distrito resalta iniciativas de protección ambiental y sostenibilidad desarrolladas por urbes y entidades nacionales e internacionales. Un cóctel de bienvenida completaría el programa del primer día.

La apertura dejó una exigencia para los días siguientes: convertir las conexiones establecidas en resultados concretos. “Buscamos seguir convocando más proyectos, más cooperación, más recursos y apoyos para también seguir enseñándole al mundo”, resumió Zambrano.