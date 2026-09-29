martes 29  de  septiembre 2026
COMUNICADO

Exjefes de Estado alertan sobre deterioro democrático en las Américas y defienden la Carta Interamericana

En el documento, los firmantes ratifican su adhesión a los principios fundamentales de la Carta Democrática Interamericana, adoptada de manera unánime por los países de la OEA en 2001

El Grupo IDEA.

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Por Elena Moreno

MIAMI.- La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), integrada por más de veinte exjefes de Estado y de Gobierno de la región, emitió una declaración en la que expresan su “grave preocupación” por el debilitamiento de la democracia, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el continente.

En el documento, los firmantes ratifican su adhesión a los principios fundamentales de la Carta Democrática Interamericana, adoptada de manera unánime por los países de la OEA en 2001. Según el texto, la Carta representa “una clara evolución del patrimonio intelectual del Sistema Interamericano”, al consolidar la democracia como un derecho fundamental de los pueblos que los gobiernos están obligados a garantizar.

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“La vigencia y fuerza de la Carta Democrática Interamericana… es interpretación auténtica tanto de la Carta de la Organización de los Estados Americanos como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señala el comunicado.

Preocupación por retrocesos y autoritarismos

IDEA advierte que en varios países de la región se observa una “subordinación de la Administración de Justicia por los gobiernos”, lo que abre espacio a desviaciones democráticas y a la imposición de un “derecho penal del enemigo”.

Los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela son mencionados como ejemplos “que nos llenan de vergüenza”, debido a que el ejercicio de la soberanía popular se encuentra “restringido o retrasado”. Asimismo, alertan sobre una “deriva hacia el autoritarismo electoral” en otras naciones del hemisferio.

> “Unas deficiencias que no se pueden atribuir a la Carta Democrática Interamericana, sino más bien a la clara falta de voluntad política y de un compromiso transparente por parte de nuestros líderes”, afirma el texto.

Llamado a respetar la democracia como derecho

Los exmandatarios también respaldan la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente su Opinión Consultiva sobre la prohibición de la reelección presidencial indefinida, acompañada por el Grupo IDEA.

El comunicado advierte que las desaplicaciones de la Carta son responsabilidad de gobernantes que, “al ser electos por una mayoría circunstancial”, creen disponer de un poder que pueden sobreponer a la nación y a los ciudadanos.

La declaración concluye reafirmando que la convivencia democrática debe sustentarse en “la confianza, la autoridad contenida y ejemplarizante, y la legitimidad forjada desde la moral democrática”.

Entre los exjefes de Estado que suscriben el documento se encuentran Guillermo Lasso, Mauricio Macri, Óscar Arias, José María Aznar, Carlos Mesa, Felipe Calderón, Laura Chinchilla, Andrés Pastrana, Vicente Fox, Eduardo Frei, Julio María Sanguinetti, Álvaro Uribe, Mariano Rajoy, entre otros.

El comunicado fue certificado por el secretario general del Grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar.

FUENTE: e

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