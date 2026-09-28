El Real Madrid recupera a Militao mientras Mourinho afronta un entrenamiento bajo mínimos

El defensa brasileño del Real Madrid, Eder Militao, celebra después de marcar un gol durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Madrid CF y el Elche CF en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid el 23 de enero de 2022.

El Real Madrid continúa trabajando durante el parón internacional con una plantilla muy reducida debido a las convocatorias de sus jugadores con las distintas selecciones. La sesión de este lunes estuvo marcada por las numerosas ausencias, aunque dejó como noticia positiva los avances de Éder Militao en su recuperación.

El defensa brasileño fue operado el pasado 28 de abril de una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. Después de regresar al trabajo sobre el césped de Valdebebas, Militao dio un nuevo paso al participar en ejercicios junto a sus compañeros.

FÚTBOL Mbappé tiene "buenas sensaciones" sobre su posibilidad de ganar el Balón de Oro

La evolución del central apunta a que se encuentra en la fase final de su recuperación. Su regreso supondría una incorporación importante para el equipo de Jose Mourinho, que afronta el tramo final del parón de selecciones con buena parte de su plantilla fuera de Madrid.

Militao avanza mientras el Real Madrid entrena en cuadro

De los jugadores de la primera plantilla disponibles, Mourinho únicamente contó con cuatro futbolistas de campo: Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni. A ellos debía sumarse Thiago Pitarch, pero el centrocampista fue convocado por España sub-20 para disputar un amistoso ante México.

La sesión comenzó a las 10:30 horas en la Ciudad Real Madrid y se desarrolló a puerta cerrada. Según informó el club, los jugadores completaron diferentes bloques de trabajo físico de elevada exigencia.

Entre los internacionales del Real Madrid se encuentran Dean Huijsen y Marc Cucurella con España, Carlos Espí con la sub-21, Eduardo Camavinga con Francia, Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold con Inglaterra y Denzel Dumfries con Países Bajos.

También están concentrados con sus selecciones Yan Diomandé, Vinícius Jr, Endrick, Arda Güler, Bernardo Silva y Brahim Díaz. Esta situación ha dejado a Mourinho con un grupo muy reducido durante el parón.

Rodrygo, Mendy y Valverde continúan con su recuperación

Además de Militao, Rodrygo y Ferland Mendy siguen trabajando para recuperarse de sus respectivas lesiones. Ambos pudieron tocar balón sobre el césped durante la sesión, mientras que Fede Valverde continúa con su proceso después del esguince de grado 3 que sufrió en el tobillo izquierdo ante el Atlético de Madrid.

El parón internacional también dejó nuevas bajas en la enfermería del Real Madrid. Ibrahima Konaté sufrió una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha con Francia, mientras que Kylian Mbappé presenta una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda.

El conjunto blanco tiene previsto regresar a la competición el sábado 10 de octubre frente al Villarreal en el Santiago Bernabéu, en la octava jornada de LaLiga EA Sports. El Real Madrid ocupa actualmente la cuarta posición, a seis puntos del Barcelona, líder de la competición.

La evolución de Militao será una de las principales noticias durante los próximos días, mientras Mourinho espera recuperar efectivos antes del regreso de LaLiga y de un tramo de temporada en el que el equipo necesita volver a contar con el mayor número posible de jugadores.

FUENTE: EFE