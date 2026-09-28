lunes 28  de  septiembre 2026
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU cancela visas a altos funcionarios y jueces de varios países

La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, explicó el comunicado del Departamento de Estado

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio (centro)

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio (centro)

YUKI IWAMURA/ AFP

Estados Unidos canceló este lunes visas de jueces, altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de alta corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos.

Entre los sancionados están magistrados de la Corte Suprema, jefes policiales, fiscales y un empresario boliviano; un empresario y una senadora colombianos, y un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima, según el comunicado del Departamento de Estado.

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La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald J. Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

Restricción de entrada a EEUU

"Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no podrán entrar libremente a Estados Unidos", aseguró el texto.

"Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región", añadió.

"Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado", advirtió el comunicado.

El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir al presidente de derecha Abelardo de la Espriella que en pocas semanas a puesta en jaque a exfuncionarios corruptos y jefes del narcotráfico y las guerrillas en el país sudamericano.

"En mi gobierno se acabó la impunidad. La paz no se construye protegiendo a narcoterroristas", dijo el mandatario colombiano.

Espriella ha firmado ya decenas de extradiciones de crimanales a Estados Unidos, donde enfrentan graves cargos contra la seguridad nacional estadounidense y por narcotráfico. El último fue Giovanny Andrés Rojas (Alias Araña).

Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región.

Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar "medidas colectivas", con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

Lista de sancionados

Entre los sancionados en Bolivia están el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero, el ex magistrado Iván Ramiro Campero, el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca), el coronel de Policía Frans Cabrera, y el empresario José Luis Iriarte.

Además, el Departamento de Estado "designa públicamente al Fiscal General boliviano Roger Mariaca por estar involucrado en significativa corrupción".

"Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia", explicó.

Además de esas personas, otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Otros cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados.

El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revocan la visa de entrada al país.

De Colombia, los implicados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, y Martha Isabel Peralta, senadora del Pacto Histórico (izquierda).

En Perú, el juez Juan Carlos Núñez, del primer circuito constitucional de Lima.

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